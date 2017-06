Největší letadlo světa zapózovalo na ranveji

/VIDEO/ Stratolaunch. To slovo si zapamatujme. Jedná se o největší letadlo světa, které se po šesti letech plánů, konstrukcí a vylaďování blíží své slavné premiéře. Stratolaunch, který je hýčkaným dítětem spoluzakladatele Microsoftu Paula Allena, dnes poprvé vyroloval z hangáru. Jaký je?

Mamutí letoun Stratolaunch má sloužit především jako mobilní letecká rampa pro raketové nosiče mířící do vesmíru. A pro svou konstrukci může změnit naše pojetí letů do kosmu.

Stojí za ním společnost Stratolaunch Systems Paula Allena – tedy muže, který kdysi společně s Billem Gatesem zakládal společnost Microsoft. Allen, dnes 51. nejbohatší člověk na světě, vyvíjí Stratolaunch v partnerství s několika zaběhnutými společnostmi (Boeing, SpaceX).

Plán je smělý, Stratolaunch má od roku 2019 uskutečnit šest až deset misí do vesmíru ročně.

Do té doby bude však potřeba ozkoušet samotný letoun, k čemuž se nyní schyluje. Dnes dopoledne místního času Stratolaunch prvně vyroloval z hangáru v kalifornském Mojave. "K ostrému vzletu by mělo dojít do konce roku," uvedl pro server CNN Jean Floyd, výkonný ředitel projektu.

Při šesti motorech, konstrukci spočívající ve dvou paralelních trupech a rozpětí křídel skoro 118 metrů bude Stratolaunch vskutku netradičním strojem. Celá jeho stavba podléhá snaze vměstnat doprostřed velký, třístupňový raketový nosič, který má dosáhnout vesmírné hranice mnohem levněji než dříve.

Raketa nesená systémem Stratolaunch je totiž tak silná, že by díky startu z hranice pozemské atmosféry teoreticky zvládla vynést i pilotované moduly, například několikamístnou loď Dragon V2 společnosti SpaceX.