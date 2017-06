Nejvyšší soud USA částečně odblokoval Trumpův imigrační dekret

V letadle, které míří do Česka, právě teď sedí český válečný reportér Radan Šprongl, kterému v Thasjku hrozilo až pět let vězení za údajný převoz vojenského materiálu. Deníku to exkluzivně sdělil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU - ČSL).