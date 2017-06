Nelegální přistěhovalci v Británii se bojí, že přijdou o děti

„Postaráme se o vaše děti, ale ne o vás," slýchají stále častěji rodiny přistěhovalců do Velké Británie. Pracovníci na místních úřadech, kteří mají na starosti podporu ubytování nelegálních migrantů tvrdí, že jim právo ukládá postarat se pouze o děti, nikoliv o jejich rodiče. Právníci však tvrdí, že porušují zákon.

Nejčastěji se jedná o rodiče s dětmi, kterým byla zamítnuta žádost o azyl, a nemohou tedy pracovat či pobírat dávky a často žijí v chudobě, uvedl britský list The Guardian. Místní úřady však nabízejí pomoc jejich dětem, nikoliv rodinám celkově. Prakticky to tedy znamená, že děti budou umístěny do náhradní péče a rodiče nebudou mít záruku, že jim děti budou někdy navráceny.

Abi Brunswick, ředitelka Projektu 17, londýnské organizace pracující s rodinami emigrantů, kteří mají existenční problémy, zmínila, že se v loňském roce setkala s alespoň osmi rodinami v různých londýnských čtvrtích, které měly strach z toho, že jim děti budou odebrány.

„Podle našeho názoru se jedná o ošklivou taktiku, jak rodiny odsud zkrátka vyštípat, protože se rodiče totiž velmi často bojí, že děti již v náhradní péči zůstanou. A nutno dodat, že tato taktika funguje. Někteří rodiče, kteří by měli mít nárok na bydlení a podporu, mají strach navštívit místní úřady a místo toho volí nebezpečné alternativy," uvedla pro Guardian.

Charitativní organizace se totiž již mnohokrát setkaly s tím, že například svobodné matky, kterým byla sociálními službami odmítnuta pomoc, spávají s dětmi na chodbách bytových domů, na autobusových zastávkách či přeplněných bytech s mnoha dalšími lidmi. Objevují se také případy, kdy se uchylují i k prostituci, aby uživily sebe i své děti.

Právní experti říkají, že takové oddělování dítěte od rodičů, takřka bez záruk, je v rozporu s článkem 17 zákona o dětech, který nařizuje, aby místní orgány pomohly dětem v nouzi, a pokud je to v souladu s touto povinností, podporovali výchovu dětí přímo v jejich rodinách.

Jennifer Blairová, advokátka, která spolupracuje s Haringey Migrant Support Center, uvedla, že viděla desítky takových případů. Případ je o to závažnější, že se ve všech případech jednalo o děti, které se narodily již ve Velké Británii a zhruba čtvrtina postižených dětí byla tedy britskými občany.

Mluvčí městské rady v Glasgow řekl: "Plně si uvědomujeme potíže, s nimiž se potýkají žadatelé o azyl, kteří nemají další odvolací práva a žádnou pomoc v oblasti veřejných prostředků. Musíme se však podívat na každý případ individuálně, abychom zjistili, zda lze poskytnout podporu v této složité právní oblasti. Pomohlo by nám také to, kdyby se s námi organizace spojily přímo, abychom tuto otázku důkladně projednali, neboť zatím tak neučinily."

Úřady pro sociální zabezpečení tyto informace přirozeně popírají. "Pokud se s tímto problémem obrátíme na onen úřad, tak v drtivé většině tvrdí, že to není možné, případně, že se u nich rozhodně nic takového stát nemohlo," uvedl Jude Lancet, poradce pro sociální zabezpečení působící v jedné z organizací na podporu emigrantů v nouzi. Proti však hovoří stále více případů poškozených, kteří se na tyto organizace obrací. "Příliš mnoho lidí tvrdí to samé," dodal.

To potvrzuje i Sunny Singh, vedoucí pracovnice charitativní organizace pro bezdomovce v Glasgow, která uvedla, že se od začátku roku 2016 setkala zhruba s 15 případy, kdy vyděšení rodiče oslovili organizaci poté, co jim bylo řečeno, že bydlení sice nedostanou, ale jejich děti mohou být umístěny do náhradní péče. "Kdyby to byli dva nebo tři klienti, můžeme si myslet, že se jedná o výmysl, ale více než polovina z nich? Jsou to osoby z různých části světa - z Číny, Blízkého východu či Afriky, tak proč by měly všichni stejné obavy z odebrání dětí?

Tomuto nařčení se však brání mluvčí rady v Bury, který se zabývá sociálními problémy, jenž uvedl, že Rada tyto kroky neuznává a zároveň popírá, že by se něco takového někdy stalo: "Vždy bychom situaci zhodnotili v souladu se zákonem o dětech a poskytovali služby závislé na posuzovaných potřebách dětí. Obecná praxe spočívá v poskytnutí dočasného ubytování, například v hotelu, než se definitivně rozhodne, co dál. Rozhodně bychom se nesnažili oddělit děti od rodin bezdůvodně a bez nějakého výraznějšího doporučení dalších orgánů," uvedl.