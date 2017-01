Němci mají nejraději maso, na východě jedí zdravěji

Berlín – Lidé z bývalého východního Německa jedí zdravěji než ti ze západních spolkových zemí. Vyplývá to ze zprávy o stravování pro rok 2017, kterou zveřejnilo německé ministerstvo zemědělství.

Hovězí maso. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Zpráva je výsledkem dotazování zhruba tisícovky Němců starších 14 let. V Berlíně ji představil ministr zemědělství Christian Schmidt (CSU). Vyplývá z ní také to, že lidé ze západního Německa nejedí tak často zeleninu a ovoce (73 procent z nich tak činí každý den) jako jejich spoluobčané z východní části (82 procent každý den).

Nejraději obyvatelé Spolkové republiky Německo jedí maso (53 procent), následují těstoviny (38 procent) a zeleninové pokrmy (20 procent). Podle serveru spiegel.de by správně měli Němci ročně sníst 16 až 31 kilogramů masa, je to ale dvojnásobek. Až 60 kilo ročně.

Přečtěte si: FOTO: V Tokiu se vydražil tuňák za 16 milionů. Rekord ale překonán nebyl

Společné je Němcům to, že při výběru jídla preferují jeho chuť (99 procent) a také to, jestli je zdravé (89 procent). Pro více než polovinu Němců (55 procent) je důležitá rychlost a jednoduchost přípravy jídla. Oproti loňsku je to o 10 procent více.

Podle průzkumu ministerstva si 90 procent Němců přeje, aby byly zavedeny závazné normy pro potraviny v denních stravovacích zařízeních, zejména ve školách. Na východě země to je 96 procent, na západě 88 procent. Dvě třetiny dotázaných by za školní jídlo platily více než dosud, pokud by pocházelo z biochovů. Na západě by to bylo 68 procent, na východě 60 procent respondentů. Devět z deseti Němců si myslí, že by se děti měly o zdravém jídle učit ve škole.

(čtk, frn)