Němci rozhodují o složení nového parlamentu. Obhájí post kancléřka Merkelová?

Úderem osmé hodiny se otevřelo více než 73 tisíc volebních místností. Němci mají deset hodin na to, aby do volebních uren odevzdali svůj hlas a rozhodli tak o budoucím složení Spolkového sněmu.

O přízeň více než 61,5 milionu voličů se uchází celkem 42 stran. Do parlamentu by se podle posledních předvolebních průzkumů mělo dostat stran šest.

S největší pravděpodobností a podle posledních průzkumů je největším favoritem konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Tak pak může již počtvrté stanou v čele německé vlády. Druzí by měli skončit sociální demokraté (SPD) pod vedením Martina Schulze.

Velká pozornost je pak upřena také na protiiimigrační Alternativu pro Německo (AfD), jež by se poprvé mohla dostat do Spolkové sněmu, a to hned ze třetí příčky.

O bronz se utkají se Zelenými a Levicí. Do Spolkového sněmu by se měla dostat také Svobodná demokratická strana (FDP).

Příští koalice by podle průzkumů mohla být sestavena na základech současné vlády CDU/CSU a SPD, nebo takzvaná "Jamajka koalice" CDU/CSU, FDP a Zelení.