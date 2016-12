Němci se nechtějí nechat zastrašit

Zvýšení bezpečnostních opatření, nikoliv zrušení oslav Nového roku. Tak lze shrnout náladu v Německu po teroristickém útoku v Berlíně. Vláda také schválila větší nasazení bezpečnostních kamer.

Více než osmdesátimilionová země se vzpamatovává z pondělního teroristického útoku, kdy útočník nákladním vozem najel do lidí na vánočním trhu v Berlíně.Foto: ČTK/imago stock&people

Více než osmdesátimilionová země se vzpamatovává z pondělního teroristického útoku, kdy útočník nákladním vozem najel do lidí na vánočním trhu v Berlíně. Dvanáct z nich zavraždil a dalších padesát zranil.

„Nesmíme si nechat zničit náš svobodomyslný život. Platí to i pro silvestrovské oslavy," řekl ministr vnitra Thomas de Maiziére pro deník Bild. „Musíme dávat pozor jeden na druhého," doporučil.

Více kamer

Primátor hlavního města Michael Müller vyzval občany k obezřetnosti. Není ale nutné mít strach. „Bylo by fatální, pokud by se člověk zavřel doma a nevycházel," zdůraznil. Vedení hlavního města zvýší počet policistů v ulicích a na vánočních trzích. Berlínské policii bude pomáhat i policie spolková.

Spolková vláda ve středu schválila návrh zákona, který umožní rozšířit počet bezpečnostních kamer na veřejných prostranstvích. Nejedná se o reakci na berlínský útok, ale na žádost policejního sboru, aby mohl nasadit více policistů přímo do ulic, uvedla agentura DPA.

Kamerové systémy mají být častěji na sportovních stadionech i v nákupních centrech. Měl by být rozšířen také „inteligentní monitoring", který zaznamenává obličeje a poznávací značky aut.

Vláda Angely Merkelové rovněž souhlasila se zákazem zahalování obličejů u úředníků a vojáků. „Integrace znamená i to, že naše hodnoty a hranice naší tolerance vůči jiným kulturám dáme jasně najevo," uvedlo k návrhu ministerstvo vnitra. Zákony, které mají zpřísnit bezpečnostní opatření, musí ještě schválit německý parlament.

Terorismus bez šance

Němci si připomínají slova bývalého kancléře Helmuta Schmidta o tom, že terorismus nemá dlouhodobě šanci. Řekl je v roce 1977, kdy v Německu řádila ultralevicová teroristická skupina Frakce Rudé armády (RAF). „Můžete mít v tuto chvíli vítězný pocit moci. Ale neměli byste se nechat mýlit. Terorismus nemá dlouhodobě žádnou šanci," sdílejí Němci Schmidtova slova na sociálních sítích. Připomínají i výzvu bývalého kancléře, že by lidé měli přes svůj hněv zachovat chladnou hlavu.

Minulý rok byla během silvestrovských oslav v největší evropské zemi zaznamenána řada sexuálních útoků, zejména v Kolíně nad Rýnem, ale také Stuttgartu nebo Hamburku páchaných migranty. Téměř stovka žen ohlásila sexuální obtěžování nebo okradení. Německo je kromě silvestrovských oslav proslulé pořádáním vánočních trhů. Vánoční trhy, které jsou spojeny se setkáváním přátel u svařeného vína, se konají až na dva a půl tisíce místech po celém Německu.

Hon na atentátníka Polský řidič kamionu zemřel až po masakru na berlínském vánočním trhu, uvedl deník Bild. Předtím se v kabině nákladního vozu strhl zápas, při němž řidič podle všeho zabránil ještě větší katastrofě. Sedmatřicetiletý Polák byl malorážní zbraní zastřelen, až když se kamion po průjezdu částí trhu zastavil.

Německá policie pátrá po podezřelém 24letém Tunisanovi. Za informace vedoucí k jeho dopadení nabízí v přepočtu 2,7 milionu korun. Anis Amri měl používat vícero identit a pohybovat se po celém Německu. Kvůli jeho možným islamistickým vazbám se o něj zajímaly úřady. Snahy o jeho vyhoštění nebyly úspěšné, neboť Německo nemělok dispozici jeho platné doklady a Tunisko zpochybňovalo, že je to jeho občan.

Německé úřady registrují 549 islamistů, kteří mohou představovat vážné nebezpečí.n Policejní zásah v Severním Porýní-Vestfálsku se podle listu Die Welt zpozdil prý kvůli gramatickým chybám v rozhodnutí o akci. Dokument byl proto neplatný.