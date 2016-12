Německá policie provedla razie na několika místech země

Berlín - Německá policie dnes ráno podle německých médií provedla několik razií v souvislosti s útokem na berlínský vánoční trh, který si vyžádal 12 mrtvých. Server deníku Bild uvedl, že policie při jedné akci zatkla čtyři osoby, které byly v kontaktu s podezřelým Tunisanem Anisem Amrim, nejvyšší státní zastupitelství to ale posléze popřelo.

Ilustrační fotoFoto: čtk

O čtyřech zatčených píší německá média v souvislosti s ranním zákrokem v Dortmundu na západě země. Policie zatím ale nepotvrdila, že by akce souvisela s berlínským útokem.

V souvislosti s útokem dnes policie zasahovala v ubytovně v Emmerichu v Severním Porýní-Vestfálsku, kde dříve bydlel Amri, kterého dnes jeden z bratrů vyzval, aby se vzdal. Na zhruba hodinové akci se podle německých médií podílelo asi 100 strážců zákona.

Další zákroky se podle Bildu brzy ráno uskutečnily v berlínských čtvrtích Kreuzberg, Moabit a Prenzlauer Berg. Čtyřiadvacetiletý Tunisan při nich ale dopaden nebyl.

V Berlíně zároveň policisté uvolnili náměstí, kde se tragický útok udál. Vánoční trh u Pamětního kostela císaře Viléma (Gedächtniskirche) se dnes dopoledne znovu otevře veřejnosti. Police na místě ukončila vyšetřování, a trh je tak znovu přístupný. Zároveň ale okolo něj vyrůstají bezpečnostní betonové bariéry.

Informace o muži, po kterém se pátrá kvůli útoku v BerlíněPolicie po celé Evropě pátrá po Tunisanovi Anisovi Amrim kvůli pondělnímu útoku na vánoční trh na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Přinášíme přehled informací, které jsou o podezřelém dosud známy:



- Čtyřiadvacetiletý Amri vystupoval před úřady pod několika různými identitami. Podle evropského zatykače jich používal šest, německá média hovoří až o osmi. Kromě tuniské národnosti uváděl také egyptskou či libanonskou.



- Podle úřadů je Amri 178 centimetrů vysoký a váží 75 kilogramů. Oči má hnědé a vlasy černé.



- Německá policie se domnívá, že Amri je po berlínském atentátu zraněný. Ve středu kvůli tomu prohledala nemocnice v Berlíně a sousedním Braniborsku.



- V roce 2012 přišel Amri z Tuniska do Itálie, v červenci 2015 přicestoval do Německa, kde požádal o azyl. Německé úřady žádost letos v červnu zamítly. V červenci byl Amri umístěn do vyhošťovací vazby v Ravensburgu. Vzhledem k chybějícím dokladům se ho ale nepodařilo vyhostit zpět do vlasti a německé úřady mu do vyřešení situace umožnily v Německu zůstat. Dokument o možnosti dočasného pobytu do vyhoštění vydaný úřadem v západoněmeckém Kleve se našel v kamionu, kterým byl spáchán útok na vánoční trh. Požadované dokumenty potřebné k vyhoštění Tunisko údajně zaslalo do Německa ve středu.



- Část rodiny, která žije v chudé provincii Kajruván na severu Tuniska, s Amrim údajně nebyla v kontaktu od roku 2010. Podle listu Bild s ním ale jeho třicetiletý bratr Valíd hovořil naposledy zhruba před dvěma týdny přes facebook.



- K pobytu byl Amri v Německu nahlášen v ubytovně pro žadatele o azyl ve městě Emmerich am Rhein, jehož katastr přímo sousedí s Nizozemskem. Podle ministra vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko se ale od února zdržoval v Berlíně. Ministr rovněž řekl, že Amri byl vysoce mobilní, neboť se často pohyboval po celém Německu. Nedávno krátce navštívil Porýní.



- Německé úřady Amriho letos několik měsíců sledovaly. Považovaly ho za muže, který může představovat nebezpečí. Tunisan byl v kontaktu s radikálním kazatelem Ahmadem Abdalazízem A., známým jako abú Valá, kterého německá policie zadržela v listopadu a kterého považuje za hlavního ideologa salafistické scény v zemi.



- V listopadu se o Amriho zajímalo protiteroristické středisko GTAZ. V Berlíně jej úřady sledovaly od března do září. Podezřívaly ho z přípravy loupeže, kterou si chtěl údajně opatřit prostředky na nákup zbraně. Důkazy o přípravě činu směřujícího k ohrožení bezpečnosti státu ale GTAZ nenašel. V prosinci se Tunisan úřadům ztratil.



- Podle listu The New York Times Amri na internetu zjišťoval, jak připravit výbušniny. Nejméně jednou podle listu komunikoval s organizací Islámský stát.



- Amri má i kriminální minulost. Podle německých médií v Berlíně prodával drogy. Není jasné, zda úřady v této souvislosti zahájily trestní řízení. V italském Palermu byl čtyři roky zavřený kvůli podpálení školy. Italské úřady mají údajně k dispozici jeho otisky prstů. Podle tuniských médií byl Amri v nepřítomnosti ve vlasti odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody za loupež.



- Za informace vedoucí k dopadení Amriho Německo nabízí odměnu 100.000 eur (2,7 milionu Kč).