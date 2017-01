Německá prokuratura je přesvědčena, že v Berlíně útočil Amri

Berlín - Německé státní zastupitelství je přesvědčeno, že teroristický útok na berlínský vánoční trh skutečně spáchal Tunisan Anis Amri. Uvedla to dnes mluvčí zastupitelství citovaná agenturou DPA. Německá policie zadržela mladého Tunisana, který podle ní mohl vědět o plánech Amriho. Ten 19. prosince najel uneseným kamionem na trh, kde zabil 12 lidí včetně české občanky.

Šestadvacetiletý zadržený Tunisan se s Amrim podle vyšetřovatelů znal nejméně od konce roku 2015 a v kontaktu s ním byl i nedlouho před útokem. Čelí proto podezření, že o plánech útoku věděl nebo dokonce Amrimu pomáhal. Tunisan je nyní ve vazbě, nikoliv však kvůli kontaktům s Amrim, ale pro podezření z podvodu.

Policie v úterý vedle ubytovny pro uprchlíky v Berlíně, kde šestadvacetiletý Tunisan žil, prohledala také jeden berlínský byt. V tom se patrně zdržoval dřívější spolubydlící Amriho, který s ním byl taktéž v kontaktu ještě nedlouho před útokem.

Amri, který měl kriminální minulost a Německo se ho neúspěšně pokoušelo deportovat, zavraždil na trhu vedle Češky Nadi Čižmárové další tři cizince z Itálie, Izraele a Ukrajiny. O život připravil i sedm Němců a dalších 55 osob z různých zemí světa zranil. Zavraždil rovněž polského řidiče kamionu, se kterým útočil.

Amriho zastřelili 23. prosince italští strážci zákona nedaleko Milána. Italská policie i německé nejvyšší státní zastupitelství dnes potvrdily, že Amri po Italech střílel stejnou zbraní, která byla použita při vraždě polského řidiče Lukasze Urbana, s jehož kamionem pak atentátník najel do lidí na vánočním trhu. Totožnost zbraní již prokázaly balistické zkoušky.

Smrtelný výstřel na sedmatřicetiletého Urbana vypálil Amri na parkovišti nákladních vozů několik hodin před útokem na trh v centru Berlína. Urban v době přepadení svého kamionu seděl na místě spolujezdce.

Německé nejvyšší státní zastupitelství dnes také uvedlo, že Amriho bezprostředně po útoku zachytila kamera na nádraží Zoo nedaleko místa činu. Amri si podle něj byl vědom, že ho zabírá a směrem na kameru ukazoval vztyčený ukazováček, což je pozdrav, který užívají přívrženci Islámského státu.

Z Německa se Amrimu podařilo dostat se do Nizozemska, odtud do Francie a nakonec do Itálie.

Podle německého listu úřady mohly útoku Amriho předejít

Německé úřady věděly, že atentátník z Berlína Anis Amri představuje hrozbu, ale rizika spojená s Tunisanem podcenily, napsal web listu Süddeutsche Zeitung (SZ). Při pátrání po teroristech se Němci zabývali Amrim více než rok a loni v únoru ho zařadili mezi nebezpečné osoby. Policii neuniklo, že navázal kontakt s teroristickým Islámským státem a že chtěl vyrobit bomby. Uvažovalo se dokonce o jeho okamžité deportaci. Přesto se nepodařilo předejít útoku z loňského 19. prosince, kdy Amri uneseným kamionem najel na vánoční trh a zabil 12 lidí včetně české občanky.



Vyšetřovatelé zaměření na problematiku terorismu se Amrimu věnovali nejméně třináct měsíců a na četných poradách řešili, jak moc je nebezpečný. Vyplývá to z informací bezpečnostních složek, které má SZ k dispozici.



Loni v červenci se o Amrim jednalo během dvoudenního zasedání protiteroristického střediska GTAZ. Tehdy se zvažovala možnost jeho okamžité deportace, k níž ale Německo nakonec nepřistoupilo. Podle SZ tak byla promarněna patrně největší šance, jak Amriho plány včas překazit.



Loni 17. února přidaly úřady Amriho na seznam nebezpečných osob. Upozornění na něj dostaly od marocké tajné služby, která vyhodnotila obsah jeho mobilu. Tehdy se ukázalo, že se Tunisan spojil se členy Islámského státu a nabízel se zřejmě jako sebevražedný atentátník. Na islamistickém webu také hledal návod na výrobu bomb.



Prokuratura v Duisburgu začala Amriho loni v dubnu vyšetřovat pro podvod. Tunisan totiž předloni v listopadu zažádal pod dvěma různými jmény o podporu pro žadatele o azyl ve městě Emmerich i Oberhausen. Loni v listopadu ale úřad vyšetřování zastavil, protože nevěděl, kde se Amri nachází.



Amri měl na svědomí i vážnější trestnou činnost. Podle německých médií v Berlíně prodával drogy. V italském Palermu byl čtyři roky zavřený kvůli podpálení školy. Podle tuniských médií byl v nepřítomnosti ve vlasti odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody za loupež.



V roce 2012 přišel Amri z Tuniska do Itálie a v červenci 2015 přicestoval do Německa, kde požádal o azyl. Německé úřady žádost loni v červnu zamítly. V červenci byl Amri umístěn do vyhošťovací vazby v Ravensburgu. Vzhledem k chybějícím dokladům se ho ale nepodařilo vyhostit zpět do vlasti a německé úřady mu do vyřešení situace umožnily v Německu zůstat.



Po prosincovém útoku v Berlíně vyhlásili Němci po Amrim celoevropské pátrání a atentátníka nakonec 23. prosince při přestřelce u Milána zabili italští policisté.