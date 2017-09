Německé kroje nebo prezident ve frontě. Uživatelé se baví německými volbami

Vyšší volební účast než před čtyřmi lety hlásily Hamburk nebo Stuttgart, kde do 12 hodin hlasovalo 19,6 procenta voličů, což je o půl procentního bodu více než před čtyřmi roky. Fronty před hlasovacími místnostmi byly i v Mnichově a dalších bavorských městech stejně jako v Postupimi.

Uživatele sociálních sítí pak velmi pobavil snímek německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, který si dokonce kvůli velkému zájmu musel frontu poctivě vystát.

Great picture of voters queuing in today's general election, including German President Frank-Walter Steinmeier #DPA #BTW17 ?? pic.twitter.com/1PVc1BVZLC

Frontu však nemuseli absolvovat občané severofríské obce Hallig Gröde ve Šlesvicku-Holštýnsku se sotva padesáti obyvateli. Voliči zde hlasovali u starostky v obývacím pokoji. Kdo přišel odevzdat hlas, dostal jako pohoštění housku se salámem.

Mnohem větší pozornost na sociálních sítích však budí zejména oděvy některých voličů.

I can't stop looking at photos of people voting in the German election (?: @GettyImages) #btw17 pic.twitter.com/CebXEuv7Cp