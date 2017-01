Německé policii věří 88 procent populace, tajné služby nejsou ani na polovině

Němci jsou s policisty spokojení, horší to je s tajnými službami, těm věří 36 procent lidí. Nejbezpečněji se v zemi cítí voliči levice, opačné pocity trápí ty, kteří si vybrali Alternativu pro Německo.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/DPA/Jan Knoff

Německá policie se těší největší důvěře za dvacet let - věří jí 88 procent obyvatel. Po útoku na vánoční trh v Berlíně je ovšem nahlodaná důvěra v tajné služby, kterým věří jen 36 procent Němců, ukázal průzkum televize ARD a deníku Die Welt. Bezpečně se podle něj v zemi cítí zhruba tři čtvrtiny lidí (73 procent).



Pocit bezpečí mají přívrženci všech politických stran s výjimkou Alternativy pro Německo (AfD), kde se dvě třetiny voličů necítí bezpečně. Nejbezpečněji se naopak cítí voliči Levice (96 procent). Většina obyvatel spolkové republiky (57 procent) je také přesvědčena, že země je dobře chráněná proti teroristickým útokům.



Zatímco důvěra v policii od loňského října stoupla o čtyři procenta, věrohodnost tajných služeb od ledna loňského roku o dvě procenta klesla. Nedůvěru v tajné služby vyjádřilo 54 procent z více než tisícovky dotázaných. O poznání větší důvěře než tajné služby se vedle policie těší i spolková vláda (54 procent).



Za témata, kterými by se letos měli němečtí politici zabývat nejvíce, považují Němci migraci (40 procent), vnitřní bezpečnost (11 procent) a sociální politiku (sedm procent). Přesně polovina Němců má za to, že přistěhovalectví zemi přináší spíše nevýhody, o jeho větších výhodách je přesvědčena třetina lidí.



Dvě třetiny Němců (67 procent) jsou přesvědčeny, že letošní volební kampaň bude agresivní, a 86 procent se obává, že v kampani budou hrát větší roli nálady a emoce než fakta.