Německem se přehnaly silné bouřky. Kácely stromy, ochromily dopravu, zabíjely

/VIDEO/- Tropické teploty vystřídal jiný rozmar počasí. Německem se prohnaly silné bouřky, které na řadě míst na severu a severovýchodě země způsobily kolaps dopravy. Přerušen byl provoz i mezi trojlístkem velkoměst Berlínem, Hamburkem a Hannoverem. O život přišli i dva lidé.

Silný vítr, který poblíž města Uelzen dosahoval rychlosti přes 100 kilometrů za hodinu, připravil o život padesátiletého muže. Ten zemřel poté, co na jeho auto na parkovišti v obci Holdenstedt spadl strom. Jeho manželka utrpěla lehčí zranění, uvedla agentura Reuters. Do nemocnice byla převezena také těžce zraněná cyklistika, kterou zasáhl taktéž padající strom.

V obci Alt Isenbüttel zemřela 83letá žena, když narazila se svým vozem do vyvráceného stromu.

Na některých místech na severu Německa dosahoval vítr dokonce síly orkánu. Doprovázel ho silný déšť a někde i krupobití. Ve východní části země se objevilo i tornádo.

Blesk zasáhl v Berlíně televizní věž

Bouřky a popadané stromy přerušily železniční spojení mezi Hamburkem do Hannoverem a do Brém.V reakci na nepřízeň počasí německé dráhy z bezpečnostních důvodů také přerušily trasy z Hamburku a z Hannoveru do Berlína. Tam kvůli bouři odložila start některé letadla.

Obezřetní musely být však i řidiči na dálnicích, a to především v Dolním Sasku. Na dálnici mezi Hamburkem a Hannoverem a Hamburkem a Brémami napadaly stromy.

Přitom čtvrtek byl v Německu podle serveru České televize nejteplejším dnem v roce. Na letišti v Kolíně rtuť teploměru atakovala 37 stupňů Celsia.