Německo chce deportovat uprchlíky do Řecka: Řecko i Itálie se děsí

Berlín/Atény - Německo plánuje od poloviny března vracet zase do Řecka některé žadatele o azyl. Organizace na pomoc uprchlíkům jsou záměrem Berlína zděšené, napsal zpravodajský portál Deutsche Welle. Podle německého rádia panuje v řeckých táborech pro běžence humanitární krize. Atény nedávno snahu o obnovu dublinských migračních pravidel kritizovaly a pohrozily vytvořením opoziční skupiny v EU.

Předešlých šest let členské státy Evropské unie uprchlíky zpět do přetíženého Řecka neposílaly. Evropská komise ale loni v prosinci podpořila postupné obnovení dublinských migračních pravidel. Od poloviny března by tak země EU mohly za určitých podmínek začít vracet do Řecka běžence, kteří se právě tam poprvé dostali na území EU a pak se přesunuli do jiného státu osmadvacítky.

Německý ministr vnitra Thomas de Maizière již požádal Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF), aby od 15. března nebránil deportacím do Řecka. Vracení by se však mělo týkat pouze uprchlíků, kteří přijdou do Německa po 15. březnu. Na zranitelné skupiny jako nezletilce bez doprovodu by se nevztahovalo vůbec.

Snahu obnovit dublinská pravidla kritizoval na konci loňského roku řecký ministr pro migraci Jannis Muzalas. Systém podle něj ponechává neúměrnou zátěž na těch členských zemích, do nichž migranti vstoupí jako první.

