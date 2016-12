Německo chce prodloužit hraniční kontroly na "mnoho měsíců"

Berlín - Německý ministr vnitra Thomas de Maizière požaduje prodloužení hraničních kontrol na řadu dalších měsíců. Zatím podle něj není jasné, kdy by mohly skončit. Ministr to prohlásil v rozhovoru s listem Bild am Sonntag, který dnes vyšel.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Německo, Rakousko, Švédsko, Dánsko a přidružené Norsko zavedly kontroly na částech svých hranic kvůli migrační krizi už loni. Země Evropské unie nedávno umožnily další prodloužení těchto vnitřních kontrol zhruba do poloviny února. Spolková republika nyní možnosti využívá na hranicích s Rakouskem, kontroly na hranicích s Českem nechystá. "Chci, aby kontroly pokračovaly i po únoru. Přinejmenším ještě řadu měsíců. V tuto chvíli nedokážu říci, kdy by mohly skončit," řekl de Maizière. Ministr současně odmítl kritiku ze strany Rakouska. Zájmy Rakouska budou brány v úvahu, zdůraznil de Maizière. Přizpůsobujeme kontroly situaci a bereme přitom ohledy na ekonomiku, turistiku a malý pohraniční styk, dodal. Čtěte také: V Donbasu se i přes příměří střílí, nikdo ale nebyl zabit Množství uprchlíků mířících do EU se letos výrazně zmenšilo, podle spolkového ministra vnitra ale budou moci být vnitřní kontroly odvolány teprve tehdy, až budou spolehlivě zabezpečeny vnější hranice EU nebo až unijní země budou mít připravené dostatečné množství příbytků pro migranty. Minulý týden Německo oznámilo, že zavádí nepřetržité namátkové kontroly na třech důležitých dálničních hraničních přechodech s Rakouskem, jež hojně užívají i čeští řidiči. Opatření je zaváděno na základě tlaku bavorské zemské vlády kvůli obavám z obnovení migračního tlaku, který loni do Německa přivedl na milion uprchlíků hlavně ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu. Kontroly se týkají přechodů na dálnici A3 u Pasova, na dálnici A8 u Salcburku a A93 u Kufsteinu. Už na říjnovém summitu EU požadovaly konec vnitřních hraničních kontrol některé země, včetně států takzvané visegrádské čtyřky - Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Přečtěte si: Libyjští únosci letadla byli na Maltě obžalováni z terorismu

Autor: ČTK