Německo deportovalo osm Afghánců, měli záznam v trestním rejstříku

Osm Afghánců, kteří v Německu neúspěšně žádali o azyl, byli dnes deportováni do své vlastii. Důvodem jejich deportace byl záznam o jejich trestné činnosti. Jedná se o první kolektivní deportaci od útoku na německou ambasádu v Kábulu, při které zemřely desítky lidí.

Osm mužů, kteří v Německu neúspěšně žádali o azyl, dnes dopoledne dorazilo do Kábulu. Oznámil to německý ministr vnitra Thomas de Maiziere pro agenturu Reuters.

Jedná se o první kolektivní deportaci od květnového útoku na německou ambasádu v Kábulu. Při útoku tehdy zemřely desítky lidí a stovky byly zraněny. Krátce po atentátu německá vláda zrušila let, který měl dopravit skupinu neúspěšných žadatelů o azyl zpět do země. Pravicoví aktivisté totiž kritizovali Berlín za to, že posílá lidi zpět do nebezpečných oblastí.

Německo začalo s masivními deportacemi Afghánců v prosinci. Snaží se tím tak snížit počet migrantů a zároveň demonstrovat, že ten, komu se nepodaří prokázat se jako uprchlík, poputuje zpět do své domoviny.

Německá kancléřka Angela Merkelová upřesnila, že Německo deportuje do Afghánistánu pouze zločince a lidi, kteří jsou považováni za hrozbu.

Jak dále píše agentura Reuters, minulý rok se z Německa do Afghánistánu ze své vůle vrátilo 3300 lidí a 67 osob bylo deportováno. Letos jich bylo posláno domů zatím více než sto.