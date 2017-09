Německo: Merkelová v neděli nejspíš vyhraje, další vývoj je ale otevřený

Německá kancléřka Angela Merkelová, šéfka konzervativní unie CDU/CSU, ukončí v pátek svou volební kampaň v Mnichově, její protikandidát, lídr německých sociálních demokratů (SPD) Martin Schulz v Berlíně. K volebním urnám zamíří Němci v neděli. Nejpravděpodobnější variantou je, že potvrdí Merkelovou i pro její čtvrté funkční období.

Pokud tato varianta nastane, zahájí Merkelová své čtvrté funkční období. Délkou mandátu by se tak vyrovnala dvěma velikánům německých poválečných dějin, jimiž byli Konrád Adenauer (kancléřem byl od roku 1949 do roku 1965) a Helmut Kohl (od roku 1982 byl kancléřem Západního Německa, od roku 1990 do roku 1998 kancléřem Spolkové republiky Německo).

CDU/CSU se zatím těší podpoře kolem 36 % hlasů, konkurenční SPD zhruba 22 % hlasů, což je její dosud nejhorší výsledek. Analytici navíc očekávají, že v nedělních volbách oba subjekty oproti průzkumům oslabí. Důležitou otázkou voleb je jednak to, s kým Merkelová případně vytvoří vládu, jednak otázka, která strana obsadí třetí příčku.

Jako nejpravděpodobnější partner pro CDU/CSU se jeví liberální strana FDP. Ani s ní však nebude mít vládnoucí koalice zřejmě dostatečnou většinu. Jednou z možných variant tak je vznik tříbarevné koalice CDU, FDP a Zelených, jež je ale diskutabilní vzhledem k velkým rozdílům ve volebních programech Zelených a Liberálů. Ve hře je tak i možnost pokračování současné velké koalice křesťanských a sociálních demokratů.

Rozpory přitom existují i mezi členy Merkelové unie. CSU, která je mnohem konzervativnější než CDU, prosazuje hranici 200 tisíc uprchlíků, kteří mohou v rámci jednoho roku vstoupit do Německa. CDU to odmítá a tvrdí, že takový limit je v rozporu s ústavou.

Právě migrační krize a rostoucí nespokojenost Němců s jejím řešením může být příčinou, proč až 11 % voličů preferuje podle odhadů pravicovou Alternativu pro Německo (AfD). Ta má tak poprvé za svou existenci šanci zasednout ve Spolkovém sněmu a stát se třetí nejsilnější poslaneckou stranou.

O třetí místo se s ní utká už zmíněná liberální strana svobodných demokratů (FDP), která se vůči ní nejvíc vymezuje. Zatímco na procenta s AfD zatím těsně prohrává, výhodu má ve větším koaličním potenciálu, protože s AfD žádná ze stávajících německých politických stran do koalice nechce.