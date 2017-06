Německo opět hlídá hranice. Blíží se summit G 20

Zatím se jedná pouze o nárazové kontroly. Jak se ale bude blížit termín zahájení summitu, který proběhne v Hamburku ve dnech 7. a 8. července, budou němečtí policisté střežit hranice důsledněji.

Summit G20.Foto: ČTK

Spolkové ministerstvo vnitra uvedlo, že s kontrolami počítá ode dneška až do 11. července. Policie bude důsledně hlídat hraniční vstupy do země, přístavy a letiště. Neplánuje trvalé kontroly, ale příležitostné akce podle toho, jak se bude vyvíjet situace.

Očekávají se totiž demonstrace proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, pro něhož to bude první účast na setkání zemí G 0 a také jeho první oficiální návštěva SRN. Německá vláda chce zamezit účasti extremistů na případných protestních akcích. Také chce zabránit tomu, aby se do země dostali lidé, kteří by mohli setkání s větových státníků využít k násilným akcím.

Ministerstvo vnitra připomíná, aby lidé cestující v této době schengenským prostorem, u sebě měli cestovní pas nebo občanský průkaz. Německá policie předpokládá, že kontroly nezpůsobí komplikace a časová zdržení na hranicích.

Schůzky se zúčastní kromě Donalda Trumpa také ruský prezident Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, jehož vztahy k EU a hlavně ke Spolkové republice procházejí v posledních měsících krizí.

Skupina G 20 představuje uskupení ekonomicky nejsilnějších státu světa, které na summitech zastupují kromě hlav těchto zemí i guvernéři centrálních bank a ministrů financí. Evropu na ní zastupují jak Evropská unie jako celek, tak samostatné delegace Velké Británie, Německa, Francie a Itálie.