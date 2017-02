Německo vyhostí dva cizince podezřelé z plánování atentátu

Dva cizinci zadržení minulý týden v německém městě Göttingen kvůli podezření z přípravy teroristického útoku budou ze země vyhoštěni. Oznámilo to dnes dolnosaské ministerstvo vnitra. Dvaadvacetiletý Nigerijec a sedmadvacetiletý Alžířan se oba narodili a dlouhodobě žili s rodinami v Německu.

Muže, kteří budou vyhoštěni, zadržela policie minulý týden ve čtvrtek při rozsáhlé razii v jedenácti objektech v dolnosaském Göttingenu a také v jednom domě v Kasselu na severu Hesenska.

Policisté razii provedli kvůli "bezprostřední hrozbě" teroristického útoku. Co bylo cílem mužů, kteří se hlásili k radikální větvi salafistického islámu, ale policie podle agentury DPA nesdělila.

Německo se loni stalo terčem několika teroristických útoků, z nichž nejzávažnější byl prosincový atentát na vánoční trhy v Berlíně. Tunisan Anis Amri během něj zabil 12 lidí včetně jedné Češky.

V souvislosti s Amrim čelily německé úřady kritice. Neúspěšného žadatele o azyl se Berlín snažil dlouho vyhostit do vlasti, ale bez úspěchu. Kvůli chybějícím dokladům se to Němcům nepodařilo, Berlín tak Amrimu dovolil do vyřešení situace v zemi zůstat.

