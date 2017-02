Německý ministr financí chce omezit přídavky na děti cizinců

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble chce výrazně omezit přídavky na děti cizinců ze zemí Evropské unie, kteří v Německu pracují, ale jejichž rodina žije ve své vlasti, kde jsou nižší životní náklady. Napsal to německý deník Bild, podle něhož zatím záměru Schäubleho brání stávající unijní legislativa. Případné opatření by se dotklo i Čechů.

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble.Foto: čtk

Děti všech občanů unie, kteří pracují ve spolkové republice, mají zatím nárok na měsíční přídavek 192 eur (5188 korun), a to nejméně do věku 18 let. Od třetího dítěte se navíc výše přídavku o něco zvyšuje.

Přídavky nyní pobírá i 184 655 cizinců, jejichž děti ale v Německu nežijí. A právě to se Schäublemu nelíbí. Do budoucna chce přídavek v takových případech přizpůsobit skutečným nákladům v zemi původu. V případě Poláků, jichž se to týká nejčastěji (86 987 případů), by se měsíční přídavek na dítě snížil na 97 eur (2621 korun).

Velmi podobně by nejspíš vypadal přídavek na děti Čechů. Předloni na ně přídavek v Německu pobíralo 7700 rodičů, i když jejich děti žily v Česku.

Schäuble počítá s tím, že by omezení přídavků vedlo k úsporám ve výši 160 milionů eur ročně (4,3 miliardy korun).

Aby k tomuto kroku mohlo Německo sáhnout, je třeba změnit legislativu EU. Ta sice s takovou možností počítala v rámci dohody s Británií z loňského roku, po rozhodnutí občanů ostrovní země o vystoupení z osmadvacítky ale tato dohoda padla.

