Německý pas otevírá dveře do nejvíce zemí

Berlín - Němci mají "nejsilnější cestovní pas" na světě, protože se s ním dostanou do největšího počtu zemí bez víza či s vízem automaticky uděleným při příjezdu.

Držitelé německého pasu mají aktuálně takto otevřené dveře do 157 států, jak vyplývá z Pasového indexu, který sestavuje světová finanční poradenská firma Arton Capital. Česká republika je společně s Islandem na sedmé příčce se vstupem do 151 zemí.

Podle indexu, který byl aktualizován minulý týden, se o druhou příčku dělí Singapur a Švédsko s bezvízovým vstupem do 156 států. Na třetím místě jsou Británie, Dánsko, Finsko, Francie, Norsko, Španělsko, Švýcarsko a USA s volným vstupem do 155 zemí.

Slovensko je desáté - společně se Slovinskem, Litvou a Lotyšskem může bez víza či s vízem uděleným při příjezdu do 148 zemí.

Na poslední příčce je Afghánistán s bezvízovým stykem s 23 státy.



Index porovnává pasy všech 193 členských zemí OSN plus šesti území - Tchaj-wanu, Macaa, Hongkongu, Kosova, Palestiny a Vatikánu.

Arton Capital také sestavil seznam "nejotevřenějších zemí" na základě počtu států, jejichž občany na své území pouštějí bez víza či s udělením víza při příjezdu. Na špičce jsou Guinea-Bissau, Kambodža, Komory, Madagaskar, Mauritánie, Mikronésie, Mosambik, Samoa, Seychely, Togo, Tuvalu, Uganda a Východní Timor.

