Nemilosrdné průzkumy. Merkelová už Němce nudí

Dvě třetiny Němců chtějí změnu ve vedení země. V čele vlády si už nepřejí Angelu Merkelovou.

Věčně usměvavý a optimistický kandidát sociálních demokratů (SPD) Martin Schulz. Proti němu sterilní, až morousovitá – jak napsal týdeník Spiegel – kancléřka Angela Merkelová za CDU/CSU. Poslední výzkum veřejného mínění institutu YouGov byl nemilosrdný. 64 procent Němců chce nového, ne staronového kancléře. Jen necelá pětina by si přála opět Merkelovou. Co je nejpřekvapivější – 42 procent členů CDU se už kancléřky „nabažilo".

Vzpomíná si teď Merkelová na rozhovor, který poskytla v roce 1998? Tehdy prohrála její CDU a Helmuth Kohl volby. Němci byli (stejně jako nyní) unaveni dlouholetou vládou a panováním této strany a kancléře Kohla. Nový šéf CDU Wolfgang Schäuble, který Kohla vystřídal, si vybral Merkelovou jako generální tajemnici strany.

NECHCI BÝT NEPOJÍZDNÝ VRAK

Ve zmiňovaném rozhovoru z roku 1998 Merkelová prohlásila, že pokud nastane ve vysoké politice chvíle podobná té, kterou prožil Kohl, ona sama chce včas poznat, kdy odejít. „Nechci být napůl nepojízdný vrak, až budu politiku opouštět," cituje Der Spiegel. Kohl prý takový okamžik promeškal. Jenže nyní je v takové situaci možná ona. Ještě v prosinci neznali lidé odpověď na otázku, zda existuje osoba, která by ji nahradila. Teď už odpověď znají.

Odborníci upozorňují na to, že jedno jsou ankety veřejného mínění a druhé skutečné výsledky voleb. Průzkumy také favorizovaly setrvání Velké Británie v Evropské unii a vítězství Hillary Clintonové – a jak to dopadlo. Jenže polovina respondentů by teď podle agentury Infratest DIMAP chtěla v čele vlády sociální demokraty, ne křesťanské demokraty. Vrací se přízrak roku 1998. Gerhard Schröder (SPD) tehdy ohlásil v březnu svoji kandidaturu proti Kohlovi – a na podzim uspěl. Bude se historie opakovat?

Kancléřčino váhání nahrálo SPD

Zuzana Lizcová, Asociace pro mezinárodní otázky

Vydrží nadšení ze Schulze a únava z Merke-lové až do podzimních voleb?

Záleží na tématech v předvolební kampani. Německo také čekají na jaře troje zemské volby. Sociální demokracii může přilákat voliče to, že Martin Schulz je velice zdatný řečník a cha-rismatická, oblíbená osobnost.



Může mít vliv to, že Schulz je usměvavý optimista, zatímco Merkelová působí přísně?

Spíš to, že Merkelová dlouho váhala, jestli vůbec bude kandidovat. Nakonec se rozhodla, ale vypadalo to trochu, že jedná proti své vůli a proto, že není jiná možnost. Současná dynamika je na straně SPD, která jasně říká: My chceme změ-nu, my chceme vládnout. Dlouho se tvrdilo, že není, kdo by Merkelovou nahradil. Nyní se objevil někdo, u koho to představitelné je.