Nepřímá porážka Trumpa? Jeho favorit prohrál senátorské primárky

Podpoře se v Alabamě těšil v loňských prezidentských volbách i Trump, který si dobře uvědomuje, že volby v tomto státu jsou testem jeho schopností ovlivnit republikánské voliče.

"Musíme vrátit poznání Boha a Ústavy Spojených států americkému kongresu," prohlásil silně věřící Moore. "Věřím, že můžeme udělat Ameriku znovu velkou (make America great), musíme ale udělat Ameriku dobrou (make America good)," cituje vítěze Moorea CNN.

Poražený Strange svému protivníkovi gratuloval: „Přejeme mu všechno nejlepší, ať se mu daří“.

Prezident Trump se za Strangeho opakovaně přimlouval a přijel ho do Alabamy dokonce osobně podpořit. Na mítincích se kromě Trumpa objevil i viceprezident Mike Pence. Informoval o tom server CNN.

„Bylo skvělé strávit s Lutherem Strange poslední noc v Alabamě. Jací skvělí lidé, jaký dav. V úterý volte Luthera,“ tweetoval Trump. Včera pak na Twitteru ale pogratuloval vítěznému Mooreovi.

It was great being with Luther Strange last night in Alabama. What great people, what a crowd! Vote Luther on Tuesday.