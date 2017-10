Nesnažíte se IS porazit, ale jen dostat z Iráku do Sýrie, viní Rusko USA

Rusko obvinilo USA, že boj proti Islámskému státu jen předstírají a záměrně tlumí v Iráku letecké útoky, aby umožnily islámským ozbrojencům přechod do Sýrie, a zpomalily tak postup syrské armády podporované Ruskem.

Mezi Moskvou a Washingtonem tak opět stoupá vzájemné napětí kvůli situaci na bojišti s Islámským státem. Ruské ministerstvo obrany obvinilo v úterý Spojené státy, že jimi vedená koalice prudce omezila během září letecké útoky v Iráku, a to právě v době, kdy syrské síly, podporované ruskými leteckými silami, začaly přejímat kontrolu nad syrskou provincií Dajr az-Zaur. Uvedla to agentura Reuters.

"Všichni vidí, že koalice pod vedením USA především v Iráku boj proti Islámskému státu jen předstírá, ale v Sýrii z nějakého důvodu i nadále tvrdě bojuje," uvedl mluvčí ruského ministra obrany generálmajor Igor Konašenkov.

Výsledkem americké strategie podle něj bylo, že se islámští ozbrojenci ve velkém množství přemístili od iráckých hranic směrem k syrské provincii Dajr az-Zaur, kde se pokusili zakopat na levém břehu řeky Eufrat.

"Postup Pentagonu a koalice si žádá vysvětlení. Je jeho smyslem snad to, že chtějí co nejvíc zkomplikovat možnost, aby syrská armáda s podporou ruských vzdušných sil vrátila Sýrii území na východ od Eufratu? Nebo jde o vynalézavý krok, jak ozbrojence Islámského státu vyvézt z Iráku - tím, že je doručíme do Sýrie a do prostoru bombového útoku ruských leteckých sil?" dotazoval se Konašenkov.

Podle něj se syrští vojáci snažili zatlačit Islámský stát mimo město Al Mayadin jihovýchodně od Dajr az-Zaur, ale ten každý den posiloval své pozice "cizími žoldnéři", přicházejícími z Iráku.