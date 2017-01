Netanjahu: Konference v Paříži bude zmanipulovaná

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes řekl, že nedělní blízkovýchodní mírová konference v Paříži bude zmanipulovaná v neprospěch Izraele, který už dříve oznámil, že se akce nezúčastní. Francouzský prezident François Hollande dnes podle agentury Reuters opět zdůraznil, že konference nemá nahradit bilaterální rozhovory mezi oběma stranami.

Benjamin NetanjahuFoto: čtk

"Je to zmanipulovaná konference. Pod záštitou Francie ji zmanipulovali Palestinci, aby přijala protiizraelská stanoviska," řekl Netanjahu během schůzky s norským ministrem zahraničí Börgem Brendem. Dodal, že cesta k míru se tím komplikuje. "K ničemu nás to nezaváže. Je to pozůstatek minulosti, její poslední nádech, než nastane budoucnost," uvedl předseda izraelské vlády.

Narážel tak na skutečnost, že konferenci pořádá končící hlava Francie a také například pro amerického ministra zahraničí Johna Kerryho půjde o jednu z posledních cest v úřadě.



Konference na úrovni ministrů zahraničí se zúčastní zástupci 72 zemí. Smyslem iniciativy je snaha obnovit skomírající mírový proces a udržet při životě mírové řešení konfliktu v podobě vytvoření dvou států. Palestinci francouzskou iniciativu uvítali.



Podle Netanjahua může být konflikt vyřešen jedině při přímých dvoustranných jednáních a opakovaně k nim vyzývá palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse. Ten to odmítá, dokud Izrael neskončí s budováním osad na okupovaných palestinských územích. Poslední kolo rozhovorů zprostředkovaly Spojené státy, jednání ale zkrachovala.

