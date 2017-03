Netanjahu sklidil kritiku za konflikt v Pásmu Gazy z roku 2014

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, velení armády a tajné služby nebyli dostatečně připraveni na ofenzivu z léta 2014, která si vyžádala životy více než 2200 Palestinců a desítek Izraelců. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy státního izraelského kontrolora. Netanjahu kritiku odmítl.

Benjamin Netanjahu

Podle dlouho očekávané zprávy premiér, ministerstvo obrany i tajné služby podcenili nebezpečí podzemních tunelů v Pásmu Gazy, které radikální palestinské hnutí Hamas využívalo ve válce v roce 2014. Zpráva kritizuje i premiéra Netanjahua a tehdejšího ministra obrany Mošeho Jaalona za to, že o této hrozbě dostatečně neinformovali zbytek vládní bezpečnostní rady.

"Zasadili jsme Hamasu nejtvrdší úder v jeho historii," reagoval premiér na kritiku na svém twitteru.

Ve dvousetstránkové zprávě státního kontrolora Josepha Shapiry se také uvádí, že ministerstvo obrany mělo zpoždění s aplikací systému odhalování tunelů. Přitom už v roce 2012 na to najalo firmu, uvedl deník Haarec.

Sofistikovaný systém tunelů pod Pásmem Gazy využíval Hamas k transportu a úkrytu zbraní, schovávali se v něm jeho bojovníci, ale Hamas jím také pašoval izraelská rukojmí. Zničení těchto tunelů bylo jedním z hlavních cílů izraelské operace Ochranné ostří z léta 2014. Podle dnes zveřejněné zprávy jich ale izraelská armáda během bojů kompletně zničila jen polovinu. Armáda po operaci uvedla, že jich zničila 32.

Shapirův dokument kritizuje také vládu za nedostatečný zájem o humanitární situaci v Pásmu Gazy. Podle zprávy se za 16 měsíců od vzniku nové vlády v březnu 2013 neuskutečnila žádná schůzka, která by se zabývala špatnou humanitární situací v Pásmu Gazy a jejími důsledky pro Izrael.

Izrael uplatňuje vůči Pásmu Gazy pozemní i námořní blokádu. Palestinci ji obcházeli tunely směřujícími do Egypta, jimiž pašovali zboží, i tunely do Izraele. Loni v září začal Izrael stavět podél hranice s Pásmem Gazy betonovou bariéru, jejíž část má být zapuštěna do země, aby znemožňovala Hamasu budovat pod hranicí nové chodby.

K vojenské operaci nazvané Ochranné ostří, kterou zahájil Izrael 8. července 2014, vedl únos a zabití tří izraelských studentů členy Hamasu. Izrael poté pozatýkal desítky členů Hamasu, na což radikálové reagovali raketovým ostřelováním izraelského území. Izrael palbu opětoval a posléze zahájil v Gaze i pozemní operaci. Konflikt trval 50 dnů a zahynulo při něm přes 2200 Palestinců, většinou civilistů, a také 73 Izraelců, z toho 67 vojáků.

