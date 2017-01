Netanjahua čeká policejní výslech kvůli podezření z korupce

Jeruzalém - Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dnes čeká policejní výslech v souvislosti s podezřením, že od některých podnikatelů přijímal "nelegální dary". Jak uvedl izraelský deník The Jerusalem Post, vyšetřovatelé se mají dostavit do jeho rezidence v Jeruzalémě. Podle izraelského rozhlasu se má výslech uskutečnit večer, před přísně střeženou rezidencí ale už nyní hlídkují fotografové.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.Foto: ČTK/AP/Pablo Martinez Monsivais

Izraelští i zahraniční podnikatelé blízcí Netanjahuovi mu údajně nabízeli dary v odhadované hodnotě několika desítek tisíc dolarů. Pokud se během vyšetřování potvrdí, že je přijímal, mohl by předseda vlády čelit obvinění ze "zneužití důvěry" státního úředníka.

Premiér rozhodně popřel všechny informace o svých údajných porušeních zákonů, které se v poslední době objevily ve sdělovacích prostředcích. Na svém facebookovém účtu napsal, že jde o kampaň vykonstruovanou jeho odpůrci.

Média tvrdí, že policie případ v tichosti vyšetřuje už osm či devět měsíců. Výslechy pěti desítek svědků prý v posledních třech týdnech umožnily dosáhnout ve vyšetřování "zásadního průlomu".

Informace o vyšetřování se dostaly na veřejnost nedlouho poté, co šéf Světového židovského kongresu (WJC) Ronald Lauder na policii vypověděl, že dal Netanjahuovi a jeho synovi Jairovi několik darů, včetně drahých obleků. Premiér reagoval během nedělního zasedání vlády hned na několik útoků zejména ze strany opozice na svou osobu. "Myslím, že by se opozice měla uklidnit," uvedl Netanjahu. "My si alespoň za své obleky platíme sami," reagovala následně na twitteru opoziční politička Cipi Livniová.

Sedmašedesátiletý Netanjahu se stal poprvé premiérem v roce 1996. Nyní již slouží svůj čtvrtý mandát a v případě, že zůstane ve funkci do konce příštího roku, stane se nejdéle sloužícím izraelským vůdcem, poznamenala agentura AP. On i jeho manželka Sara již v minulých letech museli čelit několika skandálům. Sara byla například obviňována z údajného tyranizování zaměstnanců i z extravagantních a vysokých výdajů.