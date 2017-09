Nevyzpytatelná Irma ničí Karibik, Portoriko ušetřila. USA vyklízí jih Floridy

/VIDEA/ Hurikán Irma se prohnal souostrovím Antigua a Barbuda, drtil zvlášť ostrov Barbuda, kde poničil přes devadesát procent budov a vyžádal si jedno úmrtí. Na blízkém Svatém Martinu nepřežilo osm lidí. Na nejhorší se v noci připravovalo i blízké Portoriko, to však Irma jen olízla. V ohrožení je Dominikánská republika, Haiti, Kuba, Bahamské ostrovy a také jih Spojených států.

Rychlost větru uvnitř Irmy už dosáhla výjimečných 300 kilometrů v hodině.

Prvními oběťmi smrště se stal stát Antigua a Barbuda, ostrov Svatý Martin, který sdílí Francie s Nizozemskem, francouzský Svatý Bartoloměj a Britské Panenské ostrovy. Žije na nich téměř 200 tisíc obyvatel.

Průlet hurikánem Irma:

Barbuda a Svatý Martin pláčou

Ostrov Barbuda s asi 1600 stálými obyvateli je v troskách, premiér Antiguy a Barbudy Gaston Browne odhaduje škody Browne odhadl na 150 milionů dolarů (3,7 miliardy korun).

Nejméně osm mrtvých si hurikán Irma vyžádal na francouzské části ostrova Svatý Martin. Oznámil to prefekt nedalekého francouzského zámořského departementu Guadeloupe Eric Maire.

Jádro cyklony v noci putovalo severně od pobřeží čtyřmilionového Portorika, americký prezident Donald Trump zde vyhlásil stav ohrožení, pevninu však osud Barbudy či Svatého Martina nepotkal.

Portoriko nepotkalo to nejhorší:

Živel se žene na USA

V celém Karibiku probíhají rozsáhlé evakuace a přípravy na úder bouře. Úřady nařídily evakuaci také v okolí Key Westu na Floridě, nejjižnějšího města USA.

Tam by mohla Irma dorazit o víkendu, předpovědní modely jsou však nejisté. „Důrazně lidem říkáme, že musí uprchnout. Nemůžete tady zůstat, když se sem blíží hurikán pátého stupně,“ říká Martin Senterfitt, hlavní velitel záchranných operací v okresu Monroe na Floridě.

Na území by měl podle odhadů zasáhnout živel v neděli ráno místního času. Z Floridy by se mohl hurikán přesouvat dál přes Georgii do Jižní a Severní Karolíny.

Hurikán z Mezinárodní vesmírné stanice:

Podle odhadu Organizace spojených národů by mohl hurikán Irma postihnout až 37 milionů lidí. Po Irmě se v oblasti vytvořily už i další dva hurikány. Jak José, který se zformuloval v Atlantiku, tak Katia, která vznikla v Mexickém zálivu, zatím dosahují pouze prvního, tedy nejnižšího stupně.

Hurikán páté kategorie. Co napáchá?

Kategorie 5 je nejvyšší kategorií tropických bouří. Tyto bouře způsobují naprosté zničení střech na mnoha sídlech a průmyslových budovách a některé menší užitné budovy jsou odfouknuty. Zhroucení mnoha širokých střech a zdí, obzvlášť těch bez vnitřních podpěr je běžné, stejně jako velmi těžká a nenapravitelná poškození mnoha dřevěných struktur a naprosté zničení mobilních domů. Jen pár typů struktur staveb jsou schopné odolat a to jen v případě, že jsou vzdáleny 5 až 8 km od pobřeží.



Historické příklady hurikánů kategorie 5 zahrnují Labor Day Hurricane z roku 1935, Mexico Hurricane z roku 1959, Hurricane Camille v roce 1969, Hurricane Gilbert v roce 1988, Hurricane Andrew v roce 1992, Hurricane Dean a Hurricane Felix v roce 2007.