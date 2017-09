Ničivá Irma: Florida hlásí další mrtvé a je stále bez proudu

I třetí den po tom, co se přes Floridu přehnal zničující hurikán Irma, zůstávají miliony lidí na Floridě bez elektřiny. Úřady také stále nacházejí nová těla obětí, jejich počet se vyšplhal na sedmnáct. Zprávu přinesl web CNN.

Tři lidé se otrávili oxidem uhelnatým poté, co se nadýchali zplodin z generátorů elektřiny, které si zapnuli ve svých domovech. Ne všichni se ale už mohli vrátit do svých domů, některým to místní úřady z bezpečnostních důvodů zatím nepovolily.

Hurikán připravil o elektřinu na třináct milionů obyvatel z Floridy a Georgie. Jedná se tak o největší výpadek v historii Spojených států. Na Floridu se mezitím vrátilo typické počasí, tedy horko a vlhko, ale také hmyz. Obyvatelé tak netrpělivě čekají, až budou moci opět používat elektřinu a s ní i klimatizaci.

Na opravě zničeného elektrického vedení se podílí přes padesát tisíc techniků, mezi nimiž jsou i technici z Kalifornie nebo Kanady. „Nejdůležitější věcí, kterou teď musíme udělat, je vrátit lidem elektřinu,“ prohlásil podle agentury AP floridský guvernér Rick Scott.

Mezi nejvíce zdevastované oblasti patří ostrovy Florida Keys. Na ty se část evakuovaných obyvatel stále nemůže vrátit, protože se úřady bojí o bezpečnost provozu některých mostů.

Než Irma udeřila na americkou pevninu, zabila 38 lidí na Karibských ostrovech.