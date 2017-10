Nikdy mě nenapadlo, že by mohl někomu ublížit, říká přítelkyně šíleného střelce

Znala ho jako laskavého, pečujícího a tichého muže. Milovala ho a doufala, že s ním prožije klidnou budoucnost. To prohlásila Marilou Danleyová o Stephenu Paddockovi. Muži, který v Las Vegas povraždil střelbou 59 lidí.

Přítelkyně střelce Stephena Paddocka Marilou Danleyová se na žádost amerických federálních vyšetřovatelů vrátila z Filipín, kde se údajně narodila, do Spojených států. Vyšetřovatelé ji označili jako "osobu, na níž je zájem", ale nevedou ji jako podezřelou. Doufají jen, že jí pomůže objasnit motiv, který vedl Paddocka k nejmasovější vraždě spáchané střelnou zbraní v dějinách USA. Informuje o tom BBC.

Danleyová prostřednictvím svého právníka vyjádřila šok nad tím, co pojmenovala jako "nevýslovně strašný násilný čin", a uvedla, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Dále prohlásila, že znala Paddocka jako "laskavého, pečujícícího a tichého muže", jehož milovala a s nímž chtěla prožít klidnou budoucnost.

"Nikdy mi nic neřekl ani nepodnikl žádné kroky, ze kterých bych mohla nabýt dojmu, že jde o varování, že se něco takového stane," řekla podle BBC Danleyová.

Podle ní ji Paddock před dvěma týdny překvapil levnou letenkou na Filipíny a řekl, že by byl rád, kdyby navštívila svou rodinu. Potvrdila také, že zatímco byla pryč, převedl na ni své peníze (podle některých zpráv mělo jít o sto tisíc dolarů). "Bála jsem se, že se tak chce se mnou rozejít. Nikdy mě nenapadlo, že by plánoval násilí vůči komukoli," uvedla.

Přátelé a sousedé popisují Danleyovou jako vřelou a přátelskou osobu, která žila a cestovala po celém světě. Dvaašedesátiletá věřící žena má jednu dceru a vnučku. "Jsem matka a babička a mé srdce puká pro všechny, kdo ztratili své blízké," uvedla ve svém vyjádření.

Podle australských médií se Danleyová přistěhovala koncem sedmdesátých let do australského Queenslandu, provdala se za Australana a žila s ním asi 10 let. V tomto období získala také australské občanství. Krátce poté se přestěhovala do Spojených států a pak začal být její příběh složitější.

V roce 1990 si v Nevadě vzala Američana Gearyho Danleye. Podle pátrání časopisu Newsweek se však v roce 1996 provdala za dalšího muže, Joseho Bustose, přičemž v té době ještě nebyla s Danleyem rozvedená. Údajně pak vystřídala ještě několik dalších jmen. V roce 2015 požádala o rozvod s Danleyem. V té době se už zřejmě dala dohromady s Paddockem, protože v rozvodových dokumentech uvádí Paddockův byt jako svou adresu.

Podle deníku The Washington Post působila Danleyová během let v různých profesích, pracovala i pro leteckou společnost a prodávala kosmetiku značky Avon. Dělala také hostesku v kasinu, kde bylo jejím úkolem podporovat vysoko sázející hráče, mezi něž patřil i Paddock, kterého údajně potkala v podniku Atlantis Casino Resort Spa.

Policii Danleyová řekla, že žila s Paddockem v Nevadě, přičemž jejich vztah byl oboustranně zamilovaný. Danleyové sestry, které žijí v Austrálii, sdělily stanici 7 News, že věří, že Paddock poslal svou partnerku na Filipíny, protože ji chtěl před střelbou úmyslně dostat pryč.