Nizozemský parlament podpořil legalizaci pěstování marihuany

Dolní komora nizozemského parlamentu dnes podpořila zákon, na základě kterého by bylo možné beztrestně pěstovat a ve velkém prodávat marihuanu. Legalizoval by tak stav, který v Nizozemsku díky toleranci úřadů už dlouho tak jako tak panuje.

Konopí. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Nizozemsko toleruje prodej marihuany v malém množství v barech, takzvaných coffee shopech, její prodej samotným provozovatelům těchto zařízení a pěstování konopí je ale nelegální. Pokud by zákon schválila i horní komora parlamentu, měly by coffee shopy možnost získat legální dodavatele marihuany, a nemusely by se tak, jak tomu bylo mnohdy doposud, nechat zásobovat pochybnými firmami.

Zákon dnes v dolní komoře podpořila těsná většina poslanců, norma teď poputuje do horní parlamentní komory. Podle nizozemských médií ale není jasné, jakou tam získá podporu. Zákon by se tak mohl stát předmětem koaličních vyjednávání při sestavování vlády po volbách, které Nizozemsko čekají 15. března.

Prodej marihuany v nizozemských coffee shopech a držení méně než pěti gramů této drogy přestalo být v zemi trestné v roce 1976. Do Nizozemska to přilákalo mimo jiné řadu turistů.

