Nobelovu cenu za ekonomii získaly emoce

O tom, že ekonomie není jen racionální disciplína, přesvědčil Královskou švédskou akademii věd americký ekonom Richard H. Thaler. Jeho výzkum vlivu psychologie na rozhodování v lidí v ekonomice si vydobyl Nobelovu cenu za ekonomii.

Behaviorální ekonomové si všímají toho, že čistě racionální uvažování potažmo vzorečky v ekonomice mnohdy nefungují. "Člověk je ze své podstaty iracionální, ve vleku svých nálad a podvědomí," míní profesor Richard H. Thaler z americké University of Chicago Booth School. Tento dvaasedmdesátiletý matador behaviorální ekonomie se blýskl před dvěma roky, kdy mu vyšla "bible" oboru Misbehaving: The Making of Behavioural Economics, do češtiny zatím nepřeložená.

Pravidlo ustoupilo psychologii

"Díky výzkumu Richarda H. Thalera se behaviorální ekonomie etablovala jako jeden z hlavních ekonomických směrů současnosti," vysvětlila svou volbu Královská švédská akademie věd.



Ocenění Thalera je do jisté míry překvapivé, více se očekávalo ocenění amerického ekonoma Johna Taylora za takzvané Taylorovo pravidlo. To odhaluje zákonitosti mezi krátkodobou úrokovou sazbou, inflací a ekonomickým růstem. Favoritem byl rovněž někdejší guvernér americké centrální banky Ben Bernanke.

Elitní ekonomové z USA

V loňském roce komise ocenila skotského ekonoma Olivera Harta společně s Bengtem Holmströmem, který pochází z Finska. Zajímavostí je, že oba ekonomové, ocenění za příspěvek k teorii kontraktu, jsou dlouhodobě usazeni v USA.

Američané hrají co do Nobelovy ceny ekonomii absolutní prim. Od roku 1968, kdy se začala udělovat (u příležitosti 300. výročí vzniku Švédské říšské banky), byli američtí ekonomové oceněni hned v 37 ročnících. Mezi laureáty ceny za ekonomii patří Friedrich A. Hayek, Milton Friedman nebo Paul Krugman.