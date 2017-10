Nobelovu cenu za literaturu získal Kazuo Ishiguro

Britský spisovatel japonského původu Kazuo Ishiguro byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu, kterou získal za své dílo "velké emocionální síly". Uvedla to BBC.

Kazuo IshiguroFoto: ČTK/AP

Švédská akademie ocenila romanopisce jako autora, který "v románech velké emocionální síly odhalil propast pod naším zdánlivým smyslem pro spojení se světem", uvedla BBC.

Kazuo Ishiguro žije v Británii od roku 1960. V roce 1981 publikoval první povídky. O rok později vyšel jeho první román A Pale View of Hills, příběh japonské vdovy žijící v Anglii. V roce 1986 následoval další román, Malíř pomíjivého světa (An Artist of the Floating World), který byl navržen v užším výběru na Bookerovu cenu.

Ishigurova třetí kniha, Soumrak dne (The Remains of the Day) je jeho prvním velkým dílem, které se vzdává japonských reálií. Vypráví deníkovou formou několikadenní putování a vzpomínky vysoce postaveného sluhy. Tento román už Bookerovu cenu získal a následně byl zfilmován s Anthony Hopkinsem a Emmou Thompsonovou v hlavních rolích.

Do dnešní doby vydal Kazuo Ishiguro další tři romány. V roce 2003 vznikl podle Ishigurova scénáře film The Saddest Music in the World s Isabellou Rossellini v hlavní roli.