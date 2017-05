Norové chtějí spojit hyperloopem Oslo a Kodaň

Norská Strana zelených požaduje, aby novátorská koncepce dopravy Hyperloop, založená na vakuovém tunelu a vyvinutá americkým vizionářem Elonem Muskem, byla v průběhu 20 let vybudována mezi dvěma skandinávskými městy Oslem a Kodaní.

Na své výroční konferenci ve městě Lillehammer v sobotu obdržela strana silnou podporu svého návrhu na zavedení futuristického vlaku, uvádí tamní deník Dagbladet.

Člen Zelených Per Espen Stoknes řekl novinářům, že zavedení ekologicky šetrné dopravy by vytvořilo cenný kapitál. Hyperloopové spojení mezi Oslem a Kodani je však stále ještě hudbou budoucnosti. Dopravní řešení je teprve ve fázi návrhu. Zelení doufají, že vlak, který bude v blízké budoucnosti testován v Dubaji s cílem otevřít spojení ve Spojených arabských emirátech v roce 2020, by mezi Oslem a Kodaní mohl jezdit do roku 2037.

Technologie, kterou vyvinul americký investor a podnikatel Elon Musk - muž stojící za firmou Tesla - je založena na principu vlakové kabiny, přepravující se rychlostí zvuku přes vzduchotěsnou trubku, což šetří čas i energii. Podle výpočtů by mohl Hyperloop urazit cestu z Los Angeles do San Franciska - vzdálenost 560 km - za 35 minut, při průměrné rychlosti 970 km za hodinu. Vzdálenost mezi Oslem a Kodaní je asi 480 kilometrů. Cesta Hyperloopem mezi oběma městy by tak trvala přibližně 29 minut.