Pistolník Trump: nové pivo se vysmívá prezidentovi

Pivovarníci ze společnosti Amigous Cerveza se rozhodli zesměštin Trumpovo rétorickou kampaň proti Mexiku a jeho návrh na stavbu hraniční zdi. Mexicko-americký pivovar začal vařit nové pivo s logem amerického prezidenta Donalda Trumpa, na jehož etiketě je zobrazen jako mariachi, pistolník se sombrérem a koltem za pasem. Pivo má být symbolem přeshraniční spolupráce obou zemí.

Podle pivovarníků Amigous Cerveza 71letý New Yorčan patří do domu pro blázny (mad house) namísto do Bíleho domu (White house)

„Víme, že produkt s Trumpem bude kontroverzní, ale prodává se extrémně rychle," říká Luis Enrique de la Reguera, výkonný ředitel pivovaru Casa Cervecera Cru Cru.

Od spuštění výroby v květnu nestíhají sládkové pivo, přezdívané „Amigo," vařit. První várka měla jen 1200 lahvového a čtyři sta litrů točeného a prodala se během prvního týdne.

Nápad začít vařit originální produkt se zrodil krátce po Trumpově vítězství v prezidentských volbách.

Americký prezident proti jižnímu sousedu USA dlouhodobě ostře vystupuje, zemi osočil, že přes hranici posílá násilníky a drogové dealery. Po celé délce hranice chce postavit zeď, kterou má podle něj Mexiko zaplatit.

Rozhněval například mexické obchodní skupiny, které zemi hrozí obchodní válkou.