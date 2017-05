Nové sídlo NATO v Bruselu. Odolá bombě, můžete si tady zaběhat i zaplavat

/FOTOGALERIE, VIDEO/- Snad už příští rok se generálové, stratégové, úředníci i uklízeči a ostatní personál přesunou definitivně – a všichni – do objektu, který se stane novým sídlem velení NATO. Už ho pokřtili účastníci summitu NATO tento čtvrtek, ale než začnou chodbami běhat všechny vojenské kancelářské myši, ještě to pár měsíců potrvá.

Prezident USA Trump a jeho kolegové ze Severoatlantické aliance si prošli objektem za miliardu a sto milionů eur, před vchodem odhalili dva pomníky. Na slavnostní otevření si ale všichni musejí ještě počkat. 25. května 2017 došlo jen k oficiálnímu předání stavby, cosi jako předběžná kolaudace a vyvěšení májky.

Plocha stavby, která z pohledu shora má připomínat sepjaté prsty rukou, zabírá plochu jako deset fotbalových hřišť. Budova je nízká, sklo má šedý nádech (plocha oken je 72 000 metrů čtverečních), nosníky jsou ocelové. Centrála v blízkosti bruselského letiště je určena pro celkově 4500 obyvatel, z nichž tu však nikdo bydlet nebude. Jen pracovat a chránit. 1500 by jich mělo být z jednotlivých delegací národních armád, 1700 vojáků a civilních zaměstnanců a kolem 600 obsluhujících. Počítá se, že denně sem přijde asi 500 až 700 hostů.

Na první pohled vypadá stavba dosahující výšky sedmi pater a jedním pod zemí (alespoň se to říká) křehce a zranitelně. Měla by však vydržet zásah bomby. Jak mohutné, to je tajné. Americké nejsilnější nejaderné „matce všech bomb", kterou nedávno využili Američané proti islamistům v Afghánistánu, zřejmě ne, ale kdo ví…

Každopádně by měla odolávat počítačovým útokům, má vlastní zdroje energie při případ těžké energetické krize a taky umí recyklovat pro vlastní potřebu užitkovou dešťovou vodu. Tady už ideu českého ministra životního prostředí a autora akce „Dešťovka" uvedli do života. I bez ministerských dotací. Zachycená déšť by měl pokrýt 90 procent spotřeby užitkové vody k umývání, zalévání kytek a splachování na toaletách. Také teplotu (nebo v létě chlazení) budou obstarávat geotermální vrty. Osvětlení by měly zčásti napájet solární panely.

Ruce mají osm prstů

Jak už bylo řečeno, půdorys sídla má představovat propletené prsty rukou. Protože je křídel jen osm, mají natovské ruce jen osm prstů. Každý z nich je 188 metrů dlouhý (symboliku v tom nehledejte). V prstech se usídlí kanceláře 28 států NATO, snad už jsou připravené i místnosti Černou Horu, která se stane 29. příslušníkem aliance asi za měsíc. Pokud si ale vybavíte, jak černohorského premiéra při prohlídce drsně odstrčil americký vládce, měli by černohorští generálové myslet i na záložní vojenský stan. Jeden nikdy neví.

V objektu už pobíhají plánovači USA, Velké Británie, Francie a Kanady. Už vědí, kde budou sedět a už parcelují svá územní. Spojené státy, Británie, Francie a Kanada vytyčují své vlastní oblasti, přičemž Washington přináší americké designéry, firmy a materiály pro tuto práci.

Budova je dobře vybavena pro jednání. V konferenční místnosti číslo 14 (jedné ze 34, někde se píše o 35 jednacích sálech) se tento týden radili představitelé summitu. Jednací sály mají veškeré myslitelné moderní prostředky, včetně velkých obrazovek a inteligentních kamer. Ty totiž poznají, kdo právě mluví. Jestli jsou schopny řečníka také usměrnit, pokud sejde z cesty, se ještě neví. Aby nebyly změny prudké a matadoři, kteří žijí ve velitelství NATO v Bruselu už desetiletí, zvolili architekti pro hlavní jednací sál téměř stejnou podobu, jakou má sál v budově staré. NATO se teď asi bude muset pod taktovkou Donalda Trumpa měnit víc než dost, nějaké jistoty si takhle alespoň zachová.

Samoobsluha, kadeřnictví a běžecká dráha

Ale nejen velením, prací a manévry živ jest bruselský uniformovaný člověk. Všech osm křídel se setkává v prostoru jakési jeskyně 21. století, společné hale, která dostala název Agora. Což z řečtiny přeloženo znamená „shromaždiště" uprostřed středověkého města. Zlé jazyky tomu určitě budou říkat „tržiště", nebo „tržnice", Češi by mohli přijít s „drbárnou", nebo „pavlačí".

Ale tržiště by asi bylo nejpříhodnější. Agora totiž obsahuje malý nákupní komplex, obchod s potravinami, trafikou, informačním centrem. Je tady také prádelna, kde lze prát nejen obrazné špinavé prádlo. Je tady i obchůdek s dárky a pochopitelně kadeřnictví, aby velitelé nejmocnější světové vojenské organizace vypadali jako ze škatulky.

Protože bojovat úspěšně mohou jen fyzicky zdatní jedinci, žádní důstojníci s nadměrnou tukovou zásobou, pamatovali architekti i na tenisové kurty, bazén, posilovnu a – běžeckou dráhu. Zvláště tu si NATO v projektu zvlášť vymínilo. Pověsti o tom, že kdesi na utajeném místě hluboko v podzemí je pro vyvolené ještě dráha bowlingová zasvěcení úředníci aliance striktně odmítli.

Tisíc Velkých bratrů vás bude sledovat

Jak už bylo řečeno, bomby mohou na střechu padat, měla by to vydržet. Celá stavba je nízká – jen 34 metry. Nejen kvůli aerodynamice, ale kvůli nedalekému letišti, aby o její vršky nebrousila přistávající letadla pneumatiky svých vysunujících se podvozků.

V naprostém bezpečí se mohou cítit i všichni ti, kteří se budou labyrintem chodeb pohybovat. Na jejich bezpečnost dohlédne tisíc kamer. Zatím zde pracuje asi 300 lidí. Dokumenty logistických manažerů ale už vědí, že až vypukne bruselský „kulový blesk", bude trvat 12 týdnů a ze staré budovy sem přestěhují 42 kilometrů dokumentů. Z podkladů není jsné, jestli se jedná o šanony změřené nastojato, nebo naležato.

Snad se už ale nic neopozdí a plánovaný přesun odstartuje už v prosinci tohoto roku, aby další summit proběhl v novém. Malé komplikace způsobily v harmonogramu čtyři nalezené bomby ze 2. světové války. Ale ani ty nezabránily, aby NATO zahájilo co nevidět novou éru svého bytí.