Novoroční poselství světových lídrů. Co vzkazují lidem?

V novoročních projevech světových lídrů zazněla slova o terorismu i poděkování za podporu.

Francouzský prezident François Hollande v sobotním projevu zdůraznil důležitost dalšího boje proti terorismu doma i v zahraničí. Kvůli tomu v pondělí osobně navštíví v Iráku francouzské vojáky zapojené do koaliční operace proti teroristické organizaci Islámský stát. "Neskončili jsme s metlou terorismu. Musíme pokračovat v boji. To je i smysl našich vojenských operací v Mali, Sýrii a Iráku," zdůraznil Hollande a dodal, že "pozítří se vydám do Iráku, abych pozdravil naše vojáky". Více najdete ZDE

Ve vlastenecky laděném novoročním poselství ruský prezident Vladimir Putin poděkoval spoluobčanům za podporu v letošním roce, který označil za nelehký. "Chci vám upřímně poděkovat… za porozumění a důvěru, za vaši opravdovou, bezprostřední starost o Rusko," prohlásil šéf Kremlu. Více najdete ZDE

Islamistický terorismus představuje největší zkoušku, kterou nyní Německo prochází. Uvádí to německá kancléřka Angela Merkelová v novoročním projevu, který v předstihu zveřejnil kancléřčin úřad. "Nejtěžší zkouškou je bezpochyby islamistický terorismus, který má řadu let na mušce i nás Němce," uvádí kancléřka. Více ZDE

Donald Trump popřál Šťastný nový rok všem včetně svých nepřátel. Neobvyklé novoroční přání zveřejnil sám budoucí americký prezident na twitteru. "Šťastný nový rok všem včetně mnoha mých nepřátel a těch, kteří proti mně bojovali a tak těžce prohráli," napsal Trump. "Prostě nevědí, co dělat. Láska!" dodal budoucí šéf Bílého domu. Více ZDE

Čínská vláda se i příští rok v domácí politice zaměří na zmírňování chudoby občanů a na mezinárodní scéně bude rázně hájit čínská územní práva, prohlásil v novoročním projevu čínský prezident Si Ťin-pching.

Zdůraznil, že ho především zajímají životní podmínky obyvatel země. Vládnoucí komunistická strana podle Si Ťin-pchinga nepoleví ve zlepšování zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení a zdravotní péče.

Prezident pochválil čínské úspěchy na poli vědy, hlavně nový velký radioteleskop a cesty do vesmíru. Vyzdvihl také rostoucí význam Číny ve světové politice.

V končícím roce Čína podle Si Ťin-pchinga neustoupila z cesty mírového rozvoje, přitom ale rozhodně bránila svou územní suverenitu a námořní práva.

Britská premiérka Theresa Mayová ve svém novoročním projevu vyzvala Británii k jednotě po hlubokém rozkolu, který vyvolalo červnové referendum o odchodu Spojeného království z Evropské unie. Referendum "obnažilo další rozdělení naší země", řekla premiérka a vyzvala k jednotě před nadcházejícím vyjednáváním s EU o podmínkách britského odchodu, tzv. brexitu. Více ZDE