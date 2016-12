Novou Anglii zasáhla bouře, desetitisíce lidí jsou bez proudu

New York - První sněhová bouře této sezóny provázená silným větrem, která do některých oblastí přinesla více než 60 centimetrů sněhu, zasáhla Novou Anglii v USA. Varování před sněhovou bouří bylo vydáno pro oblast od severního New Yorku přes většinu Maine, kde se desetitisíce lidí ocitly bez proudu, informovala agentura Reuters.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Podle informací elektrárenské společnosti je jen v Maine bez proudu 91.000 zákazníků; na nápravě pracují stovky opravářů včetně týmů z dalších amerických států a Kanady. V některých oblastí nicméně mohou být lidé bez proudu i několik dní. Navzdory potížím, které bouře přinesla, se najdou i ti, kdo jsou z ní nadšeni. "Páni! Senzační způsob, jak začít sezónu!" napsala na facebooku Mainská asociace majitelů sněžných skútrů, podle níž je bouře "prostě pecka". Asociace nicméně varovala, aby lidé se skútry nevyjížděli na neupravené trasy zasypané čerstvým sněhem. Čtěte také: V Himálajích zachránili 20 horolezců uvázlých kvůli sněhové bouři

Autor: ČTK