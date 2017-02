Nový objev! Planety kousek od nás mohou být plné života

Nová soustava má hned sedm planet, navíc tři z nich mohou být obyvatelné. To je objev, který rozhýbal vědecké kruhy.

Mezinárodní tým, který vede Michaël Gillon oznámil objev tří potencionálně obyvatelných planet již loni. Po důkladnějším pátráním přichází s dalšími zajímavostmi a s tím, že planetek je nakonec sedm. "Je to úžasný planetární systém - nejen tím, kolik planet jsme v něm našli, ale hlavně proto, že jsou všechny překvapivě podobné Zemi," uvedl Michaël Gillon.



Systém se nachází v souhvězdí Vodnáře. Jeho mateřskou hvězdou je mimořádně chladný červený trpaslík TRAPPIST-1, kolem kterého obíhá sedm zjištěných planet. Nejméně šest z nich je podle vědců velikostí i teplotami na povrchu srovnatelných se Zemí. TRAPPIST-1 je drobnou hvězdou, má asi jen osm procent hmotnosti Slunce.

Podle pozorování a analýz jsou všechny planetky podobné Zemi a Venuši. Na povrch planet hvězdy TRAPPIST-1 tak dopadá srovnatelné množství energie jako na vnitřní planety sluneční soustavy, tedy i Zemi.



První tři planetky se zdají být příliš horké. Poslední zase vypadá moc chladně. Zbývající tři tělesa jsou ale mnohem zajímavější. Na jejich povrchu by měly být oceány.



Astronomové nyní budou zjišťovat, zda na objektech je atmosféra a s ní spojený život. Na to by měl být využit dalekohled NASA James Webb Space Telescope a další nástroje, které budou v provozu do roku 2023. Věc ale není tak snadná, absolutní jistotu vědci mohou mít, až planetu spatří na vlastní oči. „Nemůžeme si být stoprocentně jistí, dokud se tam nemůžeme podívat," uvedl Gillon.

Podmínky na planetách poblíž trpaslíků jsou ale pro živé organismy složitější. Působí tam množství rentgenů a ultrafialového světla. Až naše Slunce za několik miliard let zhasne, Trappist-1 bude stále hvězdné mimino. Planety, které kolem trpasličí hvězdy obíhají mají tak spoustu času na to, aby se na nich vyvinul život, pokud tam už není.