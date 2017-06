Nový parlament a vláda ve Francii: Macron bude mít 60 procent poslanců

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) trvá na své demisi a prezident Miloš Zeman ji přijal. Valachová to dnes řekla novinářům po schůzce se Zemanem. Prezident se podle ní v úterý sejde s jejím dosavadním náměstkem Stanislavem Štechem a ve středu by ho měl jmenovat do ministerské funkce.