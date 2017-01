Nový prezident? Nebude to tak černé, říkají krajani

Washington – Od Trumpova prezidentství si americký Čech Daniel Sidzina slibuje snadnější podnikání, pokud jde například o jednání s úřady či výši daní. „Černé to určitě nebude. To se říká vždycky, říkalo se to i za Obamy," řekl Sidzina, který je v USA od konce 90. let a provozuje tu restauraci Bistro Bohem.

dnes 06:33 SDÍLEJ:

Fotogalerie 22 fotografií Donald Trump přichází.Foto: ČTK

Po těchto volbách je podle něho mnohem více nespokojených lidí než v minulosti. S výsledkem hlasování se vyrovnal, Trumpovo počínání sleduje s rozpaky. „Mám obavy, kolik bude ostudy ve světě." Jako problematický vidí třeba Trumpův přístup k Evropské unii či příliš vstřícný postoj k Rusku. „Obávám se, zda má dost zkušeností. U Hillary Clintonové by byla reprezentace lepší, má dlouholeté zkušenosti." Češi a Slováci z washingtonského Sokola nemají na Trumpa jednotný názor. „Řekne v rozčilení věci, které ani nemyslí a které nemá v úmyslu provést," řekl Vladimír, který v USA žije 33 let. „Osobně jsem rád, že je Trump prezidentem. Je to člověk, který nemá politickou minulost. A není to politik, který vám poví to, co chcete slyšet, ale neřekne pravdu," vysvětluje. Osmatřicetiletá Slovenka Martina Kallanová označila loňskou volební kampaň za hodně divokou. Trumpa nazvala nepředvídatelným politikem, nikdo u něho neví, jakým směrem se Amerika teď vydá. „Já doufám, že nesplní nic z toho, co slíbil," dodala. Čtěte také: Trump: Amerika bude na prvním místě, vymýtíme terorismus

Autor: Pavel Hrabica, ČTK