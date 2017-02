O Trumpovi pochybují už i samotní Rusové, říká francouzský časopis

Americký prezident Donald Trump začíná podobně jako Frankenstein unikat těm, kteří se podíleli na jeho zrodu. Jak uvedl na svém webu francouzský časopis Le Nouvel Observateur, za méně než měsíc zpochybnil soudce Nejvyššího soudu, urazil mimo jiné hrdinu boje za občanská práva a vysoce uznávaného veterána z vlastního tábora. Pustil se do NATO, Evropské unie a Německa. Neváhal se vypořádat s historickými spojenci Spojených států, jako je australský premiér, kterému zavěsil telefon po půl hodině rozhovoru naplánovaného na hodinu.

S velkými fanfárami a rozzlobenými tweety šel také do čelního střetu s Mexikem, svým prvním obchodním partnerem, proti Číně a proti Íránu. Jeho první telefonát pákistánskému premiérovi Navázi Šarífovi, kterého nazval "skvělým chlapíkem", jenž vede "super zemi se skvělými lidmi", zanechal ohromeného partnera na druhém konci linky v šoku. Bylo to těsně před tím, než náhle zavřel bez jakékoli předchozí procedury dveře země pro všechny státní příslušníky sedmi muslimských zemí, které podezírá, že jsou domovy pro teroristy. A to není ve výčtu všechno, ale o jeho eskapády není nouze.

Za méně než tři týdny dokázal tak prezident první světové mocnosti vyvolat jako nikdo jiný diplomatický chaos. Zdá se, že nikdo neunikne jeho impulzivním přehmatům. S jedinou výjimkou - ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s nímž vedl minulý týden dlouhý rozhovor, který označil za "vřelý a konstruktivní".

Čtěte také: Dva americké řetězce vyřadily z prodeje kolekci Trump Home

Chvála, sotva zahalený obdiv. Nic není příliš dobré k pohlazení ruského medvěda po srsti, i když se tím naježí vlastní tábor. "Myslíte si, že naše země je tak nevinná?" odpověděl americký prezident moderátorovi televize Fox News, který se ho ptal na údajné zločiny ruského prezidenta. Neslýchané.

Může tato nepravděpodobná "bromance" (blízké přátelství mezi muži) mezi novým silným mužem ve Washingtonu a ruským prezidentem mít nějaké trvání? To není tak jisté. Zatímco den za dnem bobtnají ve Washingtonu spekulace o duševní poruše amerického prezidenta, už i v Kremlu projevují znepokojení nad Trumpovým amatérismem a jeho nepředvídatelností.

Podle interních zdrojů Bílého domu citovaných v americkém tisku Trump tento první rozhovor s Putinem náhle přerušil, aby si nechal od poradců vysvětlit, co je smlouva START o omezení jaderných arzenálů, kterou podepsali prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv (v roce 2010 v Praze). Což mu nebránilo v tom, aby opět prohlásil, že to byl špatný obchod zprostředkovaný Obamovou administrativou a zločin proti Spojeným státům, než se vrátil ke svému oblíbenému tématu: k sobě a své popularitě.

S tímto tempem hrozí, že líbánky vezmou rychle zasvé. Je ale třeba říci, že jsou hodně postavené na nedorozumění. "Na rozdíl od všeobecného mínění ve Francii, cílem Moskvy nebylo ani tak Trumpovo vítězství, jako porážka (demokratické kandidátky Hillary) Clintonové, kterou považovala za nepřítele pro Rusko," řekl jeden diplomat. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel: na základě této logiky se Trump stal hrdinou pro Rusy, kteří s chutí sledovali americkou kampaň přenášenou ve státní televizi.

Opravdu ho ale poznali? Jistě, jeho chvástání, jeho úspěchy, jeho vkus pro pozlátko a ostentativní odmítání zavedených institucí nikdy nebyly ničím, co by se jim nelíbilo. Také byl jediným kandidátem volajícím po lepších vztazích s Ruskem. Jeho zvolení, které neočekávali o nic více než zbytek světa, se oslavovalo přípitky ve všech koutech země.

Nepřehlédněte: Trump zvažuje vydání nového příkazu ohledně imigrace

V současné době je už ale mnoho těch, včetně v horních patrech Kremlu, které dostihla kocovina. "Pokud existuje něco, co Putin nenávidí, pak je to nepředvídatelnost," dodal diplomat znalý ruských poměrů. "Teď tam zjistili, že ve skutečnosti nemají co ovládat, což je trápí víc než cokoli jiného". Pokud jde o novou diplomatickou linii, neuklidnilo je ani prohlášení velvyslankyně USA při OSN, která odsoudila ruskou agresi na Ukrajině. V Izraeli si premiér Benjamin Netanjahu také myslel, že našel v Donaldu Trumpovi silného spojence, než se také dočkal rozčarování.

Donald Trump, tento Frankenstein, který utekl lékaři, jenž jí dal život, budí strach už i mezi jeho prvotními stoupenci. A ti si sami kladou otázku, zda nepřispěli k vytvoření monstra.

Je tu jedno vodítko: zpravodajský web RT France, který je financován Moskvou na podporu oficiální linie Kremlu, se v pátek otevřeně vysmál setkání Donalda Trumpa a japonského premiéra, během kterého americký prezident předstíral, že rozumí japonštině. Doplnil to o spoustu videí a ironických komentářů. Je to znamení, které neklame, uzavřel Le Nouvel Observateur.