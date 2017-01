Obama v Kongresu hájil svou zdravotní reformu

Washington - Dosluhující americký prezident Barack Obama dnes v Kongresu během schůzky s demokratickými zákonodárci hájil existenci své zdravotní reformy. Obama podle senátora Gerryho Connollyho chce, aby ti Američané, kteří o zdravotní pojištění přijdou, věděli, že to bude kvůli republikánům. Ti totiž chtějí reformu známou jako Obamacare zrušit. Zdůvodňují to argumentem, že je příliš drahá a že narušila trh s pojistkami; obhájci reformy naopak zdůrazňují, že zajistila dostupnou zdravotní péči milionům dříve nepojištěných Američanů.

Obama podle poslance Louise Slaughtera hovořil o tom, jak dobře reforma funguje a jaké množství dopisů s vyjádřením podpory dostává. Vyzval zároveň zákonodárce, aby při úvahách o osudu reformy měli na paměti americký lid.

Vůdce demokratické senátní menšiny Chuck Schumer prohlásil, že ještě před republikánskou snahou odvolat Obamacare budou chtít demokraté v Kongresu vidět plány na náhradu reformy.

"Chtějí ji zrušit a pak se to pokusí hodit na nás. To se nestane. Je to prosté a jednoduché, to oni jsou odpovědní," dodal Schumer na tiskové konferenci po jednání s Obamou.

