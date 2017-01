Obamovi balí, prezidentští úředníci vyklízejí Bílý dům

Odcházející americký prezident Barack Obama se loučí s Bílým domem, v němž jako hlava státu bydlel osm let. Oficiální akce, projevy a tiskové konference má za sebou a dnes je jeho program podle poradců volnější, byť Bílý dům ještě neopouští. Hlavou státu je do pátku 12:00 místního času (18:00 SEČ), kdy složí přísahu jeho nástupce Donald Trump.

První rodina USA balí a chystá se k odjezdu do nového bydliště v nedaleké luxusní washingtonské čtvrti Kalorama. Dnešní Obamovo úřadování se omezilo na běžnou denní schůzku s poradci a na oběd s viceprezidentem Joe Bidenem.

Úplně posledním Obamovým státnickým činem je závěrečná série milostí a prominutí trestů, jakých v minulých týdnech podle médií udělil stovky. Největší reakci vyvolalo zkrácení trestu pro Chelsea Manningovou, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks statisíce tajných armádních a diplomatických dokumentů. Mezi posledními omilostněnými je 330 pachatelů nenásilných, většinou drogových deliktů.

V Bílém domě dnes zůstalo už jen pár členů prezidentského týmu. Fotografie Obamy a jeho rodiny pomalu mizí ze zdí chodeb západního křídla, kde jsou kanceláře prezidenta a jeho poradců. Mnoho místností je prázdných, zbylí úředníci Obamova štábu odvážejí krabice s dokumenty, odevzdávají úřední mobily a loučí se s personálem.

Jeden z posledních rozhovorů prostřednictvím prezidentského telefonu byl dnes s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, kterou Obama označuje za nejpevnějšího a nejspolehlivějšího partnera za celou dobu svého úřadování v Bílém domě. Obama poděkoval Merkelové za přátelství a snahu prohlubovat vztahy mezi oběma zeměmi. Podle sdělení Bílého domu zdůraznil, že těsná spolupráce mezi Washingtonem a Berlínem a mezi USA a Evropou je zásadní pro zachování robustních euroatlantických vazeb.

Navzdory porážce demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové svou poslední tiskovou konferenci Obama ve středu zakončil optimisticky. "Je pravda, že za zavřenými dveřmi nadávám víc než na veřejnosti," zněla jeho závěrečná slova. "Občas jsem naštvaný a znechucený jako kdokoli jiný. V duši ale cítím, že budeme OK. Jen o to musíme bojovat, musíme pro to pracovat a nepokládat to za samozřejmost," řekl novinářům.

