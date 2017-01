Obří aligátor vyděsil turisty na Floridě, připomínal ještěra

Praha – Když loni v srpnu novináři pátrali v rejstříku nemovitostí spravovaných státem KRAB po nejméně výhodných pronájmech, nejhůře dopadly některé policejní služebny. Ministr vnitra Milan Chovanec na to reagoval slovy, že podobné informace by v CRABu vůbec být neměly, neboť je to bezpečnostní riziko.