Obří ruské kolo u šikmé věže v Pise? Možná už tohle léto

S ruskými koly se roztrhl pytel. Poté, co radní městské části Praha 5 prezentovali návrh na obří kolo na náplavce, dorazila obdobná zpráva z italské Pisy.

Ruské kolo. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

S totožným nápadem přišli zdejší zástupci města. Radní pro kulturu Salvatore Danza oznámil v televizi, že by pět minut chůze od světoznámé šikmé věže měl být vybudován nový tahák pro turisty, ruské kolo, stejně vysoké jako nakloněná památka. Otáčející se atrakci by nejdřív umístili na zkoušku na parkovišti, aby si lidé zvykli na její rozměry. Po třech měsících, na počátku letní sezony, by kolo definitivně přemístili na dohled od šikmé věže.

Představitelé města argumentují tím, že návštěvníci by mohli vidět šikmou věž ze zcela jiného úhlu a také by z výšky dohlédli na Středozemní moře. Organizace Italia Nostra, která se zabývá propagací italského kulturního dědictví, považuje myšlenku ruského kola v Pise za nevhodnou. Radní pro kulturu naopak tvrdí: „Nemůžeme nechat šikmou věž osamocenou. Obří kolo by mohlo význam věže ještě zdůraznit."

