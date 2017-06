Ochráníme vás před krupobitím, vzkázalo Rusko na Krym. Pošle 16 milionů korun

Když neporučíme větru a dešti, alespoň vás ochráníme. Celkově 42 milionu rublů (asi 16 milionů korun) investuje ruská vláda na ochranu Krymského poloostrova a přístavu Sevastopol před kroupami.

Ruská vláda vyčlenila ze svých rezerv na protikroupová opatření na Krymu téměř 42 milionů rublů.Foto: FCB Excalibur/WikimediaCommons

Peníze jsou určené na organizaci systému, který by měl především pěstitele ochraňovat před škodami, které krupobití způsobuje. Peníze by měly stačit na „organizaci protikroupové ochrany" na celkem 150 tisících hektarech. Ruská vláda neuvedla, jakým způsobem bude tato ochrana vybudovaná, jestli se případně jedná o pevné či mobilní zastřešení polí a záhumenků.

Dá se předpokládat, že peníze poslouží na instalaci protikroupových sítí z polyethylenu, jaké se používají například v Rakousku a dalších státech Evropy. V Česku je už více než 10 let používají například ovocnáři. V Česku vycházela tato ochrana v prvních letech, kdy se začala používat, na 366 tisíc korun na jeden hektar. Pokud by měla uvedená částka vystačit na zmiňovaných 150 tisíc hektarů, cela by se pohybovala asi kolem 106 tisíc korun na hektar.