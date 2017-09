Odměna za migranta? Milion a půl korun, zvažuje Unie

Rýsuje se kompromis kolem běženeckých kvót. Státy Evropské unie by v budoucnu mohly dostávat 60 tisíc eur, tedy jeden a půl milionu korun za každého přijatého běžence. Plán hovoří o limitu 200 tisíc žadatelů o azyl, jež by byli ročně takto přerozděleni. Rovněž se uvažuje o zvýhodnění zemí jako je Česko, které do problematických oblastí posílají materiální a personální pomoc.

dnes 17:55 SDÍLEJ:

Spory o přerozdělování uprchlíků už dva roky kalí vztahy v rámci EU. Podle německého deníku Süddeutsche Zeitung se v kuloárech Evropské komise rodí kompromis. Ten by spočíval ve stanovení hranice 200 tisíc žadatelů o azyl ročně, kteří by byli přerozděleni. Podle jakého mechanismu? ČTĚTE TAKÉ: Analytik Tomáš Jungwirth: Češi musí ohledně kvót počítat s následky Za každého běžence, kterého člen EU převezme, by do jeho státní kasy zamířilo 60 tisíc eur. Systém zároveň počítá i s negativní motivací. Pokud by stát přijal méně než polovinu své kvóty (výrazně mírnější než nynější dublinský systém), odečítalo by se mu 60 tisíc eur. ČTĚTE TAKÉ: Nehádejme se o kvóty, řekl německý ministr. Zaorálek mu český postoj vysvětlil Německý deník také poznamenává, že by nový systém měl umožnit přijímat méně běženců zemím, jež hraničním státům pomáhají vysláním vlastních azylových úředníků nebo strážců hranic. Takovéto opatření navrhují zejména země Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), které kvóty na přerozdělování uprchlíků odmítají.





Autor: David Halatka