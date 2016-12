Odpad z Dubrovníku se má vozit na skládku vzdálenou 880 kilometrů

Záhřeb - Známé chorvatské letovisko Dubrovník řeší problém kam s odpadem, protože kapacita tamní skládky bude už brzy naplněná. Jak píše web jutarnji.hr, nabídlo pro příští rok dubrovnické radnici své služby městečko Gunja, jež disponuje jednou z nejmodernejších skládek v Chorvatsku. Jediný problém je v tom, že Gunja leží ve východní Slavonii, prakticky na druhém konci země. Po chorvatských silnicích by tak smetí muselo putovat 880 kilometrů.

Pokud by se převoz zkrátil přes Bosnu, byla by trasa asi o polovinu kratší, o této možnosti se ale podle všeho neuvažuje. Starosta Gunje Hrvoje Lucić ale ve vzdálenosti problém nevidí, podle jeho návrhu by totiž byla alespoň náležitě využita kapacita skládky, která byla obnovena z peněz státního ekologického fondu po předloňských katastrofálních záplavách, ale měla by se v roce 2018 každopádně uzavřít.

"Plánujeme, že z utržených peněz bychom opravili hřbitov Gunji, márnici v sousedních Šumanovcích nebo obnovili chodníky," říká Lucić o nápadu, který by jeho městečku mohl přinést zisk asi čtyři miliony kun (14,5 milionu korun). "Dubrovnická rada už náš návrh přijala, nyní jen čekáme na oficiální potvrzení, tvrdí starosta Gunje.