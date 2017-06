Orbán se pustil do Merkelové. Kvůli její kritice nedodržování migračních kvót

Nepoučujte nás, jak se máme chovat. To jsou slova maďarského premiéra Viktora Orbána, který se ohradil proti včerejšímu komentáři Angely Merkelové ohledně nedodržování běženeckých kvót Maďarska, Česka a Polska.

Peníze a ústupky, které Evropská unie přislíbila Turecku výměnou za to, že zabrání běžencům v cestě do Evropy, jsou jen klamem, prohlásil to maďarský premiér Viktor Orbán.Foto: ČTK/PuzzlePix