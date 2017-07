Většina států světa na půdě OSN podpořila zákaz jaderných zbraní

Vláda by měla před koncem svého mandátu ještě projednat, zda přispěje na výstavbu nového koncertního sálu v Brně. Plánované Janáčkovo kulturní centrum by mělo být sídlem Filharmonie Brno, mělo by mít akustiku světových parametrů a zahrnovat také špičkové nahrávací studio, vyplývá z předkládací zprávy ministerstva kultury.