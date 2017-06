OSN: Světová populace brzy překročí hranici osmi miliard

Celkový počet obyvatel bude v příštích letech postupně narůstat, přičemž do roku 2030 by Země měla mít už 8,6 miliard obyvatel. Za dalších 20 let toto číslo vzroste o další miliardu. Největší populační růst zaznamená Afrika, Evropa naopak pomalu vymírá.

Ačkoliv se nárůst populace v uplynulém desetiletí mírně zpomalil, což se děje zejména kvůli tomu, že ženy mají v průměru méně dětí, celkový počet obyvatel se však stále zvyšuje, a to rychlostí 83 milionů lidí ročně. Do konce století bychom mohli překonat hranici 13 miliard lidí. Vyplývá to z nejnovější zprávy OSN, kterou zveřejnil deník The Times.

Ta také uvedla, že více než polovina populačního růstu na světě bude soustředěna v devíti zemích – v Indii, Nigérii, Demokratické republice Kongo, Pákistánu, Etiopii, Tanzanii, Spojených Státech, Ugandě a Indonésii. Nejvíce se tedy jedná o oblasti subsaharské Afriky, kde míra plodnosti stále přetrvává na úrovni mnohem vyšší než ve zbytku světa. Do roku 2050 bude tak sedm z 20 nejlidnatějších zemí na světě pocházet z afrického kontinentu.

Z této skupiny států jednoznačně vítězí populace Nigérie, která poroste nejrychleji – z 38 milionů obyvatel zjištěných v roce 1950 na dnešních 191 milionů a za 33 let by měla překročit hranici 411 milionů obyvatel. Afrika celkově zaznamená největší nárůst. Očekává se, že její počet obyvatel bude v roce 2050 dvojnásobný – 2,5 miliardy.

Naproti tomu se v příštích 13 letech se příliš nezmění počet Evropanů a zůstane zhruba na 740 milionech. Do konce století se však bude toto číslo postupně snižovat, a to i když některé země zaznamenají nárůst populace.

Do roku 2024 také přijde nejspíše Čína o své prvenství jakožto země s největší populací. Předstihnout by jí měla Indie, která by měla zaznamenat nárůst o 170 milionů, přičemž v roce 2030 by měla dosáhnout hranice 1,5 miliardy obyvatel. Za stejnou dobu se populace Číny zvýší o pouhých 30 milionů - na 1,4 miliardy.

Oddělení OSN pro hospodářské a sociální otázky, které vypracovalo zprávu o světových populačních vyhlídkách, také uvedlo, že mnohé země čelí problémům kvůli stárnutí obyvatelstva, což se týká bez pár výjimek celé Evropy. V současné době činí počet obyvatel Evropy starších 60 let 25 procent a tento podíl by se měl postupně zvyšovat na 35 procent v roce 2050.

Zvyšuje se také průměrná délka života – o 6,6 let. V roce 2050 by tedy měl být věk populace 77 let, přičemž počet lidí ve věku 60 a více let překročí už během příštího roku jednu miliardu. Do roku 2050 se tento počet dokonce zdvojnásobí na 2,1 miliardu a počet lidí ve věku 80 a více let se dokonce ztrojnásobí – na 425 milionů.

Tento nárůst je částečně důsledkem poklesu úmrtnosti u dětí mladších pěti let, které za posledních deset let klesly o 30 procent v 89 zemích. Mezi další faktory patří také pokles úmrtí způsobený HIV / AIDS.